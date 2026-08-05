'Oni su za cirkus, ne za Skupštinu!' Blokaderi brutalno o DS-u: Milivojević i Vendi mogu zajedno pod šator

Demokratska stranka je za cirkus, a ne za Skupštinu, a Srđan Milivojević i Vendi mogu zajedno da mlate po Srbiji, poruka je koju su blokaderi uputili DS-u.

Na društvenim mrežama izbio je opšti cirkus kada je DS-ovac pokušao da se pohvali kako "pomaže studentima."

"DS da preseli stranačke prostorije u cirkusku šatru i sve ful."

"Prebacujemo na šabački šator. Dolazi i Vendi."

"Koja DS???.. To odavno ne postoji Zoranovim ubistvom i ustoličenjem beloglavog supa.. a možda i ranije!"

Autor: A.A.