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'Oni su za cirkus, ne za Skupštinu!' Blokaderi brutalno o DS-u: Milivojević i Vendi mogu zajedno pod šator

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Demokratska stranka je za cirkus, a ne za Skupštinu, a Srđan Milivojević i Vendi mogu zajedno da mlate po Srbiji, poruka je koju su blokaderi uputili DS-u.

Na društvenim mrežama izbio je opšti cirkus kada je DS-ovac pokušao da se pohvali kako "pomaže studentima."

"DS da preseli stranačke prostorije u cirkusku šatru i sve ful."

"Prebacujemo na šabački šator. Dolazi i Vendi."

"Koja DS???.. To odavno ne postoji Zoranovim ubistvom i ustoličenjem beloglavog supa.. a možda i ranije!"

Autor: A.A.

#Demokratska stranka

#Srđan Milivojević

#Vendi

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