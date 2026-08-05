DA NANESEMO TAKVE UDARCE DA SRBI PRAKTIČNO NESTANU: Jeziva Tuđmanova rečenica – hteli su da nam potpuno istrebe naciju

Uoči početka zločinačke akcije „Oluja“, Franjo Tuđman je izjavio na Brionima monstruoznu rečenicu da Srbima treba naneti takve udarce da praktično nestanu kao nacija.

Petog avgusta, rano ujutru, hrvatska vojska ušla je u prazan Knin. Srbi su već bili u koloni – najdužoj koloni proteranih posle Drugog svetskog rata koja je napuštala Hrvatsku. Franjo Tuđman bio je zadovoljan, jer se sve odigralo tačno po planu koji je osmislio sa hrvatskim generalima na Brionima nekoliko dana pre „Oluje“.

„Rješit na koji način? To je sada tema naše današnje rasprave. Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, odnosno, da ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana“, rekao je sramno Tuđman.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je prokomentarisao ovu monstruoznu izjavu na obeležavanju Dana sećanja na ubijene i prognane Srbe.

„Jeste li vi, po ko zna koji put, čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da Srbi ’praktično nestanu’? To nam je govorio Pavelić i Luburić i svi su to želeli i mnogo ste Srba proterali i pobili, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, koji ste spalili, diže se srpski narod, dolaze nova pokolenja i nikad vam nećemo dozvoliti da nas gazite!“, poručio je Vučić, dodavši da pripadnici srpskog naroda nikada nisu prihvatali veštačke podele i izmišljene nazive.

Podsetimo, tokom „Oluje“, operacije hrvatske vojske i policije, oko 2.000 Srba je ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske sa područja nekadašnje Republike Srpske Krajine. U nastavku akcije u BiH, operacijom „Maestral“, hrvatske i muslimanske snage ubile su još 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika. Srbija i Republika Srpska danas zajednički obeležavaju Dan sećanja na ove strašne žrtve.

Autor: D.S.