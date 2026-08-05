SKANDALOZNO! U HRVATSKOJ ZAPALJENA ZASTAVA SRBIJE: Kod mesta Otočac dve osobe postavile i transparent sa porukom (VIDEO)

Uoči obeležavanja godišnjice operacije „Oluja“, dve osobe su zapalile zastavu Srbije na nadvožnjaku kod mesta Otočac.

Čitalac hrvatskog „Indexa“ snimio je juče dve osobe kako se, obučene u crno i sa prekrivenim glavama, penju na ogradu nadvožnjaka, postavljaju srpsku zastavu, a potom je pale.

Pored zapaljene zastave postavljen je i transparent na kojem piše: „Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95.“

Hrvatska policija se do sada nije oglašavala povodom ovog incidenta.

Autor: D.S.