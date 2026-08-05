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SKANDALOZNO! U HRVATSKOJ ZAPALJENA ZASTAVA SRBIJE: Kod mesta Otočac dve osobe postavile i transparent sa porukom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Politika/Index, Foto: Pink.rs ||

Uoči obeležavanja godišnjice operacije „Oluja“, dve osobe su zapalile zastavu Srbije na nadvožnjaku kod mesta Otočac.

Čitalac hrvatskog „Indexa“ snimio je juče dve osobe kako se, obučene u crno i sa prekrivenim glavama, penju na ogradu nadvožnjaka, postavljaju srpsku zastavu, a potom je pale.

Pored zapaljene zastave postavljen je i transparent na kojem piše: „Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95.“

Hrvatska policija se do sada nije oglašavala povodom ovog incidenta.

Autor: D.S.

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