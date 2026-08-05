AKTUELNO

Politika

MINISTAR DAČIĆ SE SASTAO SA NAMIBIJSKOM KOLEGINICOM: Uveren sam da će ova poseta dati novi impuls u razvoju naših odnosa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje.

"Konstruktivne razgovore sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu nastavio sam uz svečanu večeru koju sam priredio u njenu čast.


Prijatna atmosfera, domaćinska trpeza i srpsko gostoprimstvo učinili su da gostima približimo tradiciju i vrednosti naše zemlje.

Uveren sam da će ova poseta dati novi impuls u razvoju naših odnosa na dobrobit građana naših zemalja.", stoji u objavi na njegovom Instagram profilu.

Autor: D.B.

#Ivica Dačić

#koleginica

#nambija

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić u Slovačkoj: Uveren sam da će ova poseta dati dodatni impuls razvoju i unapređenju naših tradicionalno prijateljskih bilateralnih odnosa

Politika

Đurić se sastao sa ministarkom spoljnih poslova Centralnoafričke Republike

Politika

INTENZIVNA SARADNJA NADLEŽNIH SLUŽBI DVE ZEMLJE: Dačić se sastao sa ambasadorkom Savezne Republike Nemačke (FOTO)

Politika

Dačić se sastao sa ambasadorom Holandije: Razgovarali o jačanju bilateralnih odnosa i borbi protiv kriminala (FOTO)

Društvo

JAČANJE PRIJATELJSTVA I BEZBEDNOSTI: Ivica Dačić i Lusija Ipumbu potpisali Memorandum o razumevanju u Palati Srbija

Politika

MINISTAR DAČIĆ SE SASTAO SA ZAMENIKOM MINISTRA ZA VANREDNE SITUACIJE RUSIJE: Istaknuto ulaganje u opremu i obuku vatrogasaca-spasilaca (FOTO)