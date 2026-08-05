MINISTAR DAČIĆ SE SASTAO SA NAMIBIJSKOM KOLEGINICOM: Uveren sam da će ova poseta dati novi impuls u razvoju naših odnosa (FOTO)

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu, sa kojom je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje.

"Konstruktivne razgovore sa svojom namibijskom koleginicom Lusijom Ipumbu nastavio sam uz svečanu večeru koju sam priredio u njenu čast.



Prijatna atmosfera, domaćinska trpeza i srpsko gostoprimstvo učinili su da gostima približimo tradiciju i vrednosti naše zemlje.

Uveren sam da će ova poseta dati novi impuls u razvoju naših odnosa na dobrobit građana naših zemalja.", stoji u objavi na njegovom Instagram profilu.

Autor: D.B.