SPC se oglasila o Vučiću: Jedna njegova poruka posebno je odjeknula

Eparhija budimljansko-nikšićka zahvalila je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na, kako navode, kontinuiranoj brizi i razumevanju položaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, uz poseban osvrt na njegov stav o značaju litija iz 2020. godine.

Eparhija budimljansko-nikšićka Srpske pravoslavne crkve (SPC) saopštila izrazila je večeras iskrenu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na njegovoj kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumevanju složenih istorijskih i savremenih prilika u kojima deluje SPC u Crnoj Gori i ocenila da njegovo naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića Crkve u Crnoj Gori, predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Kako su naveli u saopštenju, Vučićevo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda.

"Prepoznavanje i pravovremeno imenovanje svih izazova i opasnih ideja sa kojima se Crkva suočavala u prošlosti, jasan je putokaz i potvrda da su duhovni pastiri, na čelu sa blaženopočivšim patrijarhom Irinejem i tadašnjim arhijerejima, na vreme i mudro zaštitili integritet i jedinstvo naše pomesne Crkve", navodi se u saopštenju.

Posebno ističu značaj njegovog tumačenja svenarodnog litijskog pokreta iz 2020. godine. "Naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića Crkve u Crnoj Gori, predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine", dodaju iz eparhije. Kako navode, ovakve jasne poruke donose preko potrebnu svetlost, otklanjaju sve potencijalne konfuzije u javnosti i unose mir među verni svetosavski narod koji je poveo litije. Prepoznavši živu veru i odlučnost svoga stada, jerarhija Srpske Pravoslavne Crkve se sa pastirskom ljubavlju priključila svome narodu, te su episkopat, sveštenstvo, monaštvo i verni narod, u savršenoj svetoj sabornosti, zajednički izneli ovaj istorijski krst i pobedu, ukazuje se u saopštenju. Ističu da je misija državnog rukovodstva Srbije, usmerena na napredak, razvoj i zaštitu prava Srba gde god oni živeli, prepoznata kao istinski blagoslov i snažan oslonac te da konstruktivna saradnja, poštovanje crkvenog poretka i zajednički rad na snaženju narodnog bića donose trajno dobro i državi i Crkvi.

"Saopštenja i analize koji dolaze sa najviše državne adrese u Beogradu ne doživljavamo kao političko mešanje, već kao bratsku brigu i državnički odgovorno jačanje svesti o zajedničkoj odgovornosti pred istorijom", ističu u eparhiji. Kako dalje navode, upravo zahvaljujući takvoj sinergiji i duhovnom otporu prema anticrkvenim politikama bivšeg crnogorskog režima, uspešno je odbranjena crkvena imovina, potpisan Temeljni ugovor i u potpunosti sačuvano organizaciono i duhovno jedinstvo Srpske Pravoslavne Crkve. "Upućujemo molitve Gospodu za zdravlje, dug život i uspeh u radu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, blagodareći na svakoj reči podrške koja doprinosi snaženju Srpske Pravoslavne Crkve, za čije se jedinstvo i slavu srpski narod u Crnoj Gori kroz svu istoriju nesebično žrtvovao", kaže se u saopštenju eparhije budimljansko-nikšićke.

Autor: D.B.