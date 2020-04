ZBOGOM, LEGENDOM Preminuo Bil Viters (81), tvorac jedne od najlepših pesama svih vremena: Porodica otkrila uzrok smrti

Izvor: The Guardian, Foto: Printscreen YouTube/Okayplayer | |

Slavni Bil Viters preminuo je u 81. godini, potvrdili su članovi njegove porodice.

Kako se navodi u zvaničnom obaveštenju javnosti, Bil Viters umro je od srčanih problema i komplikacija.

- Razoreni smo odlaskom našeg voljenog i posvećenog supruga i oca. Imao je srce koje povezuje svet sa poezijom i muzikom, pričao je iskreno sa ljudima i povezivao ih je. Njegova muzika zauvek pripada ovom svetu. U ovom teškom vremenu, molimo se da njegova muzika pruži komfor i zabavu dok njegovi fanovi čvrsto čuvaju svoje volejne - navodi se u saopštenju.

Viters je otpevao neke od najlepših pesama svih vremena: "Ain't No Sunshine", "Lovely Day", "Lean On Me"...

Autor: D.T.