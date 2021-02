POHVALE BEZ OSKARA! "Dara" za razliku od "Aide" trčala neravnopravnu trku za nagradu

Srpski predstavnik "Dara iz Jasenovca" Predraga Antonijevića nije se našao na užoj listi od 15 kandidata za nagradu Oskar u kategoriji najbolji internacionalni film.

Posle nekoliko negativnih tekstova i optužbi za "političku propagandu" u uglednim američkim medijima, bilo je teško očekivati drugačiji rezultat. Za razliku od većine ostvarenja sa uže liste koja su se prethodno predstavljala na raznim festivalima, "Dara" je u trku ušla bez festivalske "preporuke", a kada se tome dodaju negativni publicitet u "Varajetiju" i "Los Anđeles tajmsu", i tema koja ide kontra uvrežene ideje o "Srbima kao zločincima", jasno je da je naš film trčao neravnopravnu trku.

Na užoj listi se međutim našao bosansko - hercegovački kandidat, film o Srebrenici Quo vadis Aida? Jasmile Žbanić, premijerno prikazan i hvaljen u Veneciji, sa kojim je "Dara" proteklih nedelja "ratovala" na društvenim mrežama.

- Nadam se da će filmovi poput Quo vadis Aida, "Dara iz Jasenovca" i sličnih doprineti razvitku kulture sećanja na Balkanu, poštovanju žrtava i regionalnom pomirenju. Svaki film koji doprinosi tome da se zločini ne ponove lekovit je za sve - izjavila je predsednica UO Filmskog centra Srbije Jelena Trivan, čestitajući Bosni i Hercegovini ulazak njihovog kandidata u uži krug, i dodala da je važno da se ničije stradanje ne negira i da žrtve imaju pravo na istinu.

Na dan izbora kandidata za užu listu, jedan od najuticajnijih filmskih sajtova Deadline objavio je pohvalnu kritiku naše "Dare":

- Najjači deo filma je odnos žena u logoru koje se na različite načine grčevito bore da ostanu uz svoju decu, sa zrncem nade da će jednog dana možda stići na neko bolje mesto.

Uprkos sumornom sadržaju i dugom trajanju filma, ova nada nam pomaže da ostanemo uz "Daru" sve do dirljivog kraja - stoji u tekstu Ane Smit, koji bi našem filmu mogao da pomogne boljem bioskopskom životu.

NOMINACIJE U MARTU Zvanične nominacije za 93. Oskar u svim kategorijama Američka filmska akademija objaviće 15. marta. Lista kandidata za najbolji internacionalni film biće smanjena sa 15 naslova na finalnih pet. Posle prošlogodišnjeg uspeha južnokorejskog "Parazita", koji je pobedio u kategoriji najboljeg stranog, ali i u onoj glavnoj, za najbolji film, mnogi autori se nadaju da će učešćem na listi najboljih stranih filmova skrenuti pažnju na svoje ostvarenje i obezbediti mu bolju međunarodnu podršku i veću publiku.

A među 15 odabranih za Oskar se očekivano našao favorit većine kritičara, danski predstavnik Another Round, Tomasa Vinterberga, sa Madsom Mikelsenom u glavnoj ulozi. Sa preporukom venecijanskog festivala na listu je ušao i predstavnik Gvatemale La Llorona, Hajra Bustamantea. Prikazan na Toronto film festivalu još 2019. u trci za Oskar ostao je i francuski predstavnik Two of Us Filipa Menegetija.

U društvu "15 veličanstvenih" našli su se i reditelji-veterani Agnješka Holand sa filmom "Šarlatan" (kandidat Češke) i Andrej Končalovski sa ruskom istorijskom dramom Dear Comrades! Dva dokumentarca, čileanski The Mole Agent i rumunski Collective našla su se istovremeno u dva uža izbora - za najbolji dokumentarni i za strani film.

Među 15 odabranih su i filmovi Hope, Marije Sodal (Norveška), Night of the King Filipa Lakota (Obala Slonovače), Sun Children Madžida Madžidija (Iran), I`m no longer here Fernanda Frijasa (Meksiko). Sa dobrim kritikama na listu je ušla tajvanska drama A Sun, reditelja Čung Mong Honga, kao i predstavnici Hongkonga Better Days i Tunisa The Man Who Sold His Skin.