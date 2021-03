ČUVENI GLUMAC PREMINUO IZNENADA! Imao je svega 29 godina, svet u suzama!

"Teška srca potvrđujem da je preminuo dragi prijatelj i klijent Džahmil Frenč. Mnogi će ga pamtiti po strasti prema umetnosti, predanosti svom zanatu i živahnoj ličnosti. Molim vas da njegovu porodicu i prijatelje držite u svojim mislima i molitvama u ovom teškom trenutku", naveo je njegov portparol.

Nekoliko bivših Džahmilovih kolega oprostilo se od njega na društvenim mrežama. Izvršni producent projekta "Soundtrack", nazvao je Frenča velikom inspiracijom.

"Mogu da potvrdim da je moj dobar prijatelj, saradnik i velika inspiracija Džahmil Frenč preminuo juče", napisao je Safran na Tviteru.

Glumica Ana Klark podelila je video na kojem Džahmil pleše.

"Slomljeno mi je srce zbog gubitka našeg prijatelja Džahmila... Tako pun energije i zabave. Uvek je plesao. Pravi talent i sjajan prijatelj. Svima ćeš nam nedostajati", navela je Klark.

Heartbroken over the loss of our friend Jahmil French. This video is how I’ll always think of him. So full of energy and fun. He was always dancing. A true talent and a great friend. We will all miss you so much Jahmil 💔 pic.twitter.com/hgKibZ1h1j