PREMINUO SLAVNI VODITELJ! 14 godina se borio s opakom bolešću, iza sebe ostavio ženu i četvoro dece!

O'Konor se prvobitno školovao za nastavnika matematike i muzike, ali bi večeri provodio zabavljajući gomilu u radnim muškim klubovima, izvodeći rutine komedija i bruseći svoj zanat.

BREAKING: The Liverpudlian comedian Tom O'Connor has died at the age of 81. He first rose to fame on Opportunity Knocks, which he won three times. He passed away at Wexham hospital today and leaves a wife and four children. pic.twitter.com/b8GpymGq56