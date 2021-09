BILA SAM MLADA I NEISKUSNA, I TAKO SAM ZAVRŠILA U HAREMU! Ispovest bivše manekenke LEDI KRV U ŽILAMA!

Džil Dod osamdesetih godina je bila manekenka polovičnog uspeha i živela je u Parizu, a onda je upoznala 24 godine starijeg muškarca. Posle ovog susreta, njen život više nije bio isti. Živela je u njegovom haremu.

Želela je ljubavnu vezu, to je bilo ono što joj je falilo. Kada je dobila poziv od agenta da ode u Monte Karlo za vikend, i to besplatno, bila je sumnjičava ali je pristala.

Tamo je u jednom trenutku primetila jednog starijeg čoveka koji je uporno posmatra. Nedugo potom, prišao joj je i pitao je za ples na plaži. Atmosfera je bila vesela, sa mnogo zvanica, a on je u jednom trenutku razbio par čaša.

- Onda je seo pored mene, pogledao me u oči, zadigao mi rukav i na podlaktici mi napisao "volim te" svojom krvlju". Nisam imala pojma ko je, ali mi se mnogo dopao - priseća se.

Kasnije je saznala da je tajanstveni čovek Adnan Kašogi, diler oružjem iz Saudijske Arabije i jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Imao je vile u svakom kutku planete i organizovao je elitne zabave, prevozeći ljude svojim privatnim avionima i jahtama. Budući da su to bile osamdesete, nije bilo interneta, pa je teško bilo doći do svih informacija.

Već sledećeg dana nakon zabave, videla se sa Adnanom.

- Par nedelja kasnije, odleteli smo u Španiju, gde me je pitao da postanem jedna od njegovih žena. Rekla sam da i tako postala šahovska figura na njegovoj tabli. U početku, sve mi je bilo novo i uživala sam u luksuzu. Nije prošlo dugo i navikla sam se na moć i novac, prestala sam da se divim svemu tome i to mi je postalo nešto što se podrazumeva. Jednom u Keniji je Adnan krenuo da mi pokloni dijamantski prsten od 20 karata. Bilo je to na početku našeg odnosa i odbila sam, bila sam šokirana tako skupocenim darom. Međutim, bila sam okružena ženama sa istim takvim nakitom i uskoro mi takav prsten nije bio nikakvo čudo, već običan komad nakita. Glamurozne dizajnerske haljine nisu bile luksuz već svakodnevna odeća. Jela sam jela koja su samo za mene spremali najpoznatiji kuvari sveta i putovala svojim ličnim avionom. Navikla sam se na to. Kada bih se zatekla u Los Anđelesu bez Adnana, bila sam izgubljena. Želela sam na luksuzne večere sa svojim prijateljicama, ali one nisu imale para za to - priseća se.

Oko godinu dana od početka te veze, kaže, počela je da oseća veliku anksioznost.

- Stalno sam tražila nešto, a nisam ni sama znala šta. Postala sam kao Adnan, stalno u potrazi za nečim novim - on je stalno tražio novu igračku, novu lepu ženu, nov poslovni dogovor... I ja sam poput njega pokušavala da ispunim tu prazninu u sebi nekom jurnjavom. Nisam imala ciljeve - pre njega, cilj mi je bio da uspem u poslu i obezbedim sebi sve što želim. Sada sam imala sve što želim i nisam znala šta mi je sledeći cilj - priseća se.

Na početku veze nije bila ljubomorna.

- Znala sam da sam njegova omiljena žena jer je svaki slobodan trenutak provodio sa mnom. Međutim, kada sam se vratila na pistu i svom poslu manekenke, imala sam manje vremena, a Adnan je ponovo počeo da se povezuje sa ostalim ženama. Jedne noći smo izašli sa još par žena i jedna mi je pokazala prsten koji je dobila od Adnana. Bio je isti kao onaj koga je kupio meni. Počela sam da shvatam - iako sam ja umišljala da sam ipak posebna među njima, zapravo sam bila ista, tek još jedna igračka - priseća se. To je bio početak kraja između njih dvoje.



Danas Džil ima 61 godinu, majka je troje dece i živi potpuno drugačijim životom. O svom nekadašnjem životu objavila je knjigu koja je postala veliki uspeh, a kaže da danas ne žali za takvim životom, naprotiv - srećna je što je iz njega izašla.



Autor: