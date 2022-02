NAKON ZLOSTAVLJANJA MIKE ALEKSIĆA POMIŠLJALE SMO NA SAMOUBISTVO! Milena Radulović iznela nove POTRESNE DETALJE: Stidela sam se...

Glumica Milena Radulović je u svom poslednjem intervjuu priznala da je pomišljala da se ubije nakon zlostavljanja, koje je kako tvrdi, pretrpela od svog učitelja glume Mike Aleksića.

Mlada umetnica ističe da se bojala i da neka od drugih devojaka, koje su takođe pohađale časove kod Aleksića, ne digne ruku na sebe.

Iva Ilinčić je u dokumentarcu "Ona se budi" priznala da je pomišljala da nestane sa lica zemlje, a da je prošla kroz istu fazu, sada je priznala i Milena.

- Ja sam se plašila da neko od devojka ne izdrži, ne samo dešavanja, nego i posle. Iva je u dokumentarcu "Ona se budi" rekla: "Ja sam razmatrala da nestanem sa lica zemlje." Da, svi smo malo razmatrali! To jako često vuče u to da pomisliš na svašta. Plašila sam se zamisli da se nekom nešto desi, a ja sam ćutala jer sam stidela, jer sam bila slaba, bilo me je sramota, bilo mi je teško, nisam htela da opteretim. Na pitanje zašto je ćutala, ima hiljadu odgovora. Cela poenta je, a šta sada? Neko treba da prođe sve što sam prošla ja, a prošle su je ove posle mene jer ja ne mogu - rekla je Milena za Al Džaziru.

Radulovićeva je otkrila da je mnogo ranije htela da otkrije šta joj se dešavalo, ali nije imala snage.

- Imala sam želju to da uradim dve godine pre nego što se desilo. Bilo je sto stvari zašto nije. Nisam imala snage da kažem roditeljima. Želela sam da i druge devojke za koje sam znala u tom trenutku to urade sa mnom, one su bile premlade. Nisu želele, nisu se osećale dobro, nije bio trenutak. Dobijala sam i pogrešene informacije od nekih advokata koji mi nisu na pravi način objasnili šta ja mogu da uradim.

Milena ističe da se osećala slabo.

- Dugo sam provela u nemoći da odreagujem i to me je jako sputavalo, nerviralo, mučilo u talasima. Uvek mi je najbolje bilo kada odem da radim, kada imam posla, jer onda zaboravim, ali kada dođe pauza, leto, to je katastrofa.

Trenutak kada je prelomila da kaže svetu, bio je momenat kada se ponovo rodila.

- Ja sam jednostavno došla i rekla i tim devojkama i roditeljima. Roditeljima sam rekla da bih dobila neki savet od njih. Dobila sam bezrezervnu podršku i razumevanje, što je velika stvar. Mada ništa manje nisam očekivala, samo sam se plašila jer nisam želela da ih povredi ta vest.

Ona kaže da je svesna da na sudu ishod može da bude i nepovoljan po nju, ali joj je najbitnije da više ni jedna devojka ne može da prođe kroz pakao.

- Kada dođete i prijavite i dođe do ovog stadijuma ti predaješ svu odluku nekim drugim ljudima. Više ništa nije do mene. Za to čovek treba da bude spreman kada prijavljuje i da se nosi sa tim. Ja sam svoje uradila kada sam prijavila tog 16. januara i tog dana kada taj čovek više nije mogao da radi sa decom.

Milena kaže da se sada, posle svega, oseća slobodnom

- Biti slobodan znači postupiti u skladu sa svojim sistemom vrednosti. Ja sam postala slobodna kada sam ovo rešila da uradim. Javljali su se iracionalni strahovi na koje ne možeš da utičeš. Samo se probudiš usred noći.

