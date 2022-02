MALO ENCIKLOPEDIJE, MALO KUVANJA, MALO PEVANJA!

Znanimljiv miks dešavanja ovog jutra sačekao nas je u jutarnjoj emisiji "Ne gledam ti ja to".

Već smo se uigrali. I znamo kako počinju najluđa i najuzbudljivija jutra. Naravno na RED TVu, uz emisiju "Ne gledam ti ja to". U toku neverovatnih pet sati živog programa raspoloženi voditelji uz komenarisanje aktuelnosti, smeh, šalu, pesmu, kuvanje i zabavu čine naša RED jutra uzbudljivijim i uvode nas na najbolji način u dan koji je pred nama.

Jelena Pešić, Bora Santana i Filip Đukić ovog jutra, na RED TVu u emisiji "Ne gledam ti ja to" ugostili su Vasilija Čolana Vasca, Katarinu Bogićević Kejti i Vuka Đuričića.

Filip i Bora latili su se ni manje ni više u ovim jutarnjim časovima - enciklopedije. Ova dva uvek za šalu spremna voditelja su do dolaska prvog gosta čitali enciklopediju i dotakli su se dinosaursa, parazita, sile trenja i pravili paralele sa učesnicima "Zadruge" i situacijama u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima. Filip je čitao definiciju - odrona, kao prirodne pojave. Gledaoci "Zadruge" su upućeni da je Lepi Mića često koristio izreku "Ljudski odron", te je to bilo dodatno inspirativno Filipu da se baš bavi tim pojmom. Gledateljka ih je pitala koje bi životinje voleli da budu - Filip je odgovorio da on i ne može da bira, jer već jeste majmun, dok je Bora rekao da bi voleo da bude nešto između lava i majmuna.

Gost Vasilije Čolan Vasco - učesnik Beovizije, predstavio pesmu "Znaš li" i najavio je novi spot i pesmu za film "Južni vetar" koji je izašao baš danas u dvanaest časova. Sve zajedno su i odgledali i spot za pesmu koja skoro izasla, takođe za "Južni vetar". Vasilije se požalio kako ne ume da peva narodnjake, ali ipak piše tekstove za narodnjačke pesme - napisao je tekst za najnoviju pesmu Katarine Grujić. A dok je Bora spremao palačinke, đuskao je uz njegovu pesmu sa kojom će se predstaviti na Beoviziji.

Gošća Katarina Bogićević Kejt, dolazi iz muzičke porodice, i od treće godine je na sceni. Glumila je u seriji "Folk" sa 12 godina i ovog jutra predstavila je spot za svoju novu pesmu EVA, featuring SAJSI MC i TIARA, a Filip je u subotu bio na promociji spota.

Uvek aktuelni gosti, zabavni voditelji, interesantne teme i to sve od 7 do 12 časova samo na RED TVu u emisiji "Ne gledam ti ja to".

Autor: S.P.