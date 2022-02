GDE STE MIŠEVI!? STIGLA DENS MAŠINA!

Jer sreda jutro je kao stvorena za đuskanje!

Mislili ste da će ova sreda početi lagano i bez naboja preterane pozitivne energije!? Znamo da niste. Jer uz RED TV i jutarnju "Ne gledam ti ja to" znate da vas baš sve suprotno očekuje! Ekipa koja je spremna da se bavi najbitnijim, ali i najnebitnijim temama u pet sati živog programa, i ovog jutra ispunila je misiju i podsetila nas zašto baš biramo RED TV i emisiju "Ne gledam ti ja to" , kao glavni izvor dobre jutarnje energije.

Jelena Pešić, Milica Kemez i Filip Đukić ovog jutra na RED TVu, u emisiji "Ne gledam ti ja to" ugostili su čuvenu muzičku zvezdu devedesetih - densera Ivana Gavrilovića.

Kako su muško-ženski odnosi uvek aktuelna tema, i ovaj trojac dotakao se sa čuvenim Ivanom 200 na sat naravno i toga. On je podelio sa gledaocima RED TVa kakvo je bilo muvanje devojaka nekad. Ivan tvrdi da je bilo jako važno kako se djuska u gradu. Momci su igrali pre grada ispred ogledala i vežbali su plesne pokrete, ne bi li baš to veče zasenili devojku koja im se dopada. I znalo se...ako propustiš šansu - propustio si je. U to vreme nisu postojali ni Fejsbuk ni Instagram. Sve je bilo u živom nastupu.

"Malo neki krug provozaš... Lažeš ko pas...Studiram medicinu, ćale mi neka alka... " - objašnjavao je Ivan bele laži koje su tada izgovorene, ne bi li se osvojila željena devojka.

Ivan tvrdi da se nekada tačno znalo ko su najlepše devojke u gradu. Bile su specifične. Znalo se na koja mesta izlaze, te su se on i njegova ekipa okupljali baš na tim mestima. Gavrilović je podelio da bi voleo da bude večno mlad. I dalje se druži sa mlađima, jer tada stalno nešto radiš - nema stajanja; uvek su prisutne neke akcije i kombinacije. Samim tim što je u takvom okruženju, Ivan savetuje da se ne treba vraćati u prošlost: nekad sam bio takav i takav, nekada sam to i to radio...samo čovek treba da živi. Jer u životu ima mnogo lepših stvari, od vraćanja u prošlost.

U to ime, Ivan, Jelena i Filip rekreirali su koreografiju sa Instagrama, za Ivanovu pesmu "Seks mašina". Napravila se nikad bolja spontana žurka u studiju, gde su svi bili na nogama - jer dens mašina ovog jutra bila je u RED kući.

Autor: S.P.