Kraljica narodne muzike svojim gostovanjem uveličala tromesečnicu emisije.

Na današnji dan, tačno pre tri meseca, počeo je najneverovatniji jutarnji program koji smo mogli da zamislimo, i to baš na RED TVu, pod nazivom "Ne gledam ti ja to". Nekadašnji Zadrugari - Milica Kemez, Bora Santana, Jelena Pešić i Filip Đukić za ovo vreme sa uspehom su ušli u uloge voditelja i krenuli da kreiraju najbolju jutarnju zabavu, sjajnu interakciju sa gledaocima, ali i da u pozovu aktuelne i interesantne goste sa kojima su, zajedničkim snagama, zabavljali i informisali gledaoce.

Ovaj fenomenalni četverac, danas u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu, ugostio je kraljicu narodne muzike - Lepu Lukić, ali i Olju Vampiricu - dizajnerku i nekadašnju učesnicu najgledanijeg rijaliti formata u regionu "Zadruge 5".

Prva gošća, kraljica narodne muzike, Lepa Lukić podelila je sa publikom utisak da nekada nije bilo zavisti među pevačima, jer prema njenom mišljenju nekada su svi znali da pevaju. U vreme kada je ona vladala scenom, imali su običaj da se strpaju svi u autobus, njih 30 pevača, i svi zajedno da idu na turneju. Ona i Tozovac izdvajali su se kao glavni zabavljači na turnejama.

Lepa Lukć izjasnila se da radije gleda "Zadrugu", nego vesti. Zamera im javno intimisanje pred kamerama i nije joj prosto jasno kako mogu da se opuste u tom činu kada znaju da sve to odlazi u etar. Kaže da nekada su se parovi sakrivali iza sena, ali nije bilo ovako transparentno, svi da vide...Nekada se muškarcima prelazilo preko prevare, ali ženama nikada. Lepa misli da nema šta da savetuje mlade, jer ko bi nju slušao, pogotovo kada je niko nije konkretno pitao za savet. Filip je pozvao Lepu da izađe sa njim i Borom u grad, a Lepa je za kraj obećala da hoće. I počastila gledaoce svojom pesmom.

Druga gošća ovog neobičnog jutarnjeg programa bila je Olja Vampirica, nekadašnja stanarka velelepnog imanja u Šimanovcima. Olja kaže da uskoro puniti 639. godina i pritom beskompromisno tvrdi da kao vampirica sebi daje pravo da se u ovim godinama ponaša baš onako kako želi.

Intrigantna Olja je dizajnerka harnesa (posajeva/kaiša) i kožnog nakita gledaocima je objasnila da se harnes i kožni nakit nose u svakoj prilici i da nije poenta da taj nakit izgleda vulgarno. Na neki način je srećna što nije u baražu ušla u Zadrugu, jer ne veruje kako bi se ovoga puta snašla. Njoj je jako čudno jer je Filip Car nju zamolio da prenese poruku Maji da mu je jako teško što je izneverio i ušao sa Sandrom u priču i da je moli da mu oprosti, a kada je došla kući videla je da se za jednu noć sve promenilo, i njoj nije jasno kako je moguće da je iz nebuha on sada emotivno vezan za Dalilu. Njoj je u celoj priči najviše žao Dejana, koji joj je bio dosta simpatičan. Na pitanje koga bi uzela za svog roba iz "Zadruge 5" Olja je odgovorila da bi najpre za roba uzela Janjuša, a pogodan bi joj bio i za muškog modela. Deniz bi uzela za ženskog modela, a u budućnosti možda i će i doći do saradnje. Na pitanje kome isisala krv, njen odgovor je bio - Mima, koja je bila u vezi sa oženjenim Zadrugarom Grujom i samim tim bi je izbacila iz "Zadruge 5". Otkrila je da je tajna njenog dobrog izgleda je u treningu, pile dance na koji ide tri puta nedeljno, kao i to što vodi računa o ishrani. Ali je naglasila da je najbitnije osećati se mladim i onda će se to odraziti na celokupnu pojavu. Ekscentrična je po prirodi, voli da ulazi iz lika u lik, ali u svojoj biti je potpuno drugačija od onoga što prezentuje.

