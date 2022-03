Ipak im je draža Maca Diskrecija.

Što ih češće gledamo, jedva čekamo novo jutro. Ekipa jutarnje emisije na RED TVu "Ne gledam ti ja to" uspela je ne samo da osvoji sve naše simpatije za ova, sada već, puna tri meseca - nego i da nam zadrži pažnju svojim petosatnim živim programom punim aktuelnosti, smeha, zabave, njihovom međusobnom dinamikom, sjajnim gostima i naravno neizostavnim pregledima iz najgledanijeg rijaliti formata u regionu "Zadruge 5".

Jelena Pešić, Bora Santana i Filip Đukić u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu danas su ugostili Lejlu Zahirović - pevačicu, Raleta Ratkovića - producenta i muzičku pratnju i Mirka Plavšića - pevača. Jedno svakako raspevano muzičko jutro.

Gošća Lejla Zahirović objasnila je Jeleni, Bori i Filipu da iako je na početku karijere, da je osetila da ima podršku od koleginica. Njen muzički stil je, kako Rale kaže, najbliži Jani. Iako je dugo u poslu, i njemu se dešava da pogreši pesmu. Numeru "Ako je do mene" , koja je prvo bila namenjena Indiri je odbio, jer mu se nije u potpunosti svideo tekst. Gledaoci emisije "Ne gledam ti ja to" imali su priliku da pogledaju spot za Lejlinu prvu pesmu "Gori". Kada joj je Rale prezentovao pesmu, ona je odmah znala da je to to!

Lejla je iz Tuzle, kao i Irma i Dalila. Ne poznaje Dalilu lično, ali smatra kada Dalilu 'udari šamar realnosti' da će tada već biti kasno. Ljudima iz Tuzle je neprijatno što ih dovode u vezu sa Dalilom i mora da prizna da je Tuzlanima ipak draža Maca Diskrecija, kao i povezivanje sa njom. Rale sa druge strane smatra da je Dalila napravila sjajan potez, da je zabavila narod i da bi bilo najbolje da se rijaliti sada završi, jer nije siguran kako će izdržati do kraja.

Gost Mirko Plavšić smatra da o popularnosti pesme više govori to da li je ljudi znaju na nastupu, a manje broj pregleda na Youtube-u. Njegova obrada pesme "Zar i ti" Baneta Bojanića dobila je na popularnosti zbog trenutne situacije u "Zadruzi 5"- i odnosu Dejana i Dalile Dragojević. Mirko je u muzici od svoje šesnaeste godine i najvise nastupa u Bosni i Republici Srpskoj, a trenutno nastupi su mu češći inostranstvu nego u Srbiji. Interesantna je činjenica da je u spotu za njegovu najnoviju pesmu "Vero, nevero" naša lepa voditeljka Milica Kemez.

Autor: S.P.