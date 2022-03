NAJLAKŠE JE OKOMITI SE NA RIJALITI UČESNIKE!

Miljan Bosanac bio je transparentan povodom svojih ubeđenja!

Vesela atmosfera u studiju RED TVa u najnestandardnijem jutarnjem programu " Ne gledam ti ja to " obojila je još jedno jutro. Voditelji su se i danas potrudili da nasmeju, zabave i informišu sada već sa pravom i pokrićem možemo reći -verne gledaoce, i mislimo da im je to i uspelo.

Milica Kemez, Bora Santana, Filip Đukić i čivava Sofi ovog jutra u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu ugostili su nekadašnjeg Zadrugara - Miljana Vračevića, poznatijeg kao Miljan Bosanac.

Filip Đukić je obelodanio (pošto ga stalno viđamo sa novom bojom kose) da je farbanju kraj. Nakon ove blanširane kose, vraća se u svoju boju i što se farbanja tiče to je to...za sad!

Milica, Bora i Filip komentarisali su Zadrugare, kao i jučerašnja dešavanja na velelepnom imanju u Šimanovcima. Primetili su da su se svi juče posvađali oko para, a da je najupečatljivija svađa izbila između Dalile Dragojević i Filipa Cara. Za promenu! Složili su se da njih dvoje imaju ozbiljan problem u komunikaciji, a Bora je dodao da sa takvim stavom njih dvoje napolju ne bi opstali ni dva dana. Filip se nadovezao da ako je hiljadu dinara može da bude jabuka razdora, da nema ništa od te ljubavi. Komentarisali su i što Sandri Rešić smeta što je Dejan Dragojević ignoriše, a toliko je bila uz njega kada je bilo najteže. Bora veruje da je Sandra zaljubljena potajno u Dejana i zato je novonastala situacija toliko i boli.

Gost Miljan Vračević, nekadašnji Zadrugar, ekipi u studiju je podelio svoje male životne mudrosti. Sada zna da humor nije ruganje drugim ljudima; dešavalo mu se često da kritikuje ljude, a zapravo je radio mnogo gore stvari od njih. Post je taj koji ga je naveo na refleksiju i samim tim počeo je više da razmišlja o svojim postupcima i ophođenju prema drugim ljudima. Veruje da svi smo skloni kritici, ali niko sam sebe ne želi objektivno da pogleda.

Mnogo je poznatih ljudi koji rade gore stvari od učesnika "Zadruge", na estradi, kao i javne ličnosti - ali su iz nekog razloga nedodirljivi, i najlakše je okomiti se na rijaliti učesnike - izneo je svoj stav Bosanac.

U okviru rubrike NE PITAM TI JA TO, Milica Kemez dodala je Miljanu teglu sa pitanjima koje treba da izvuče i odgovori. Na pitanje koju osobinu bi Miljan želeo da promeni kod sebe, nadovezao se na priču sa samog početka emisije - previše je kritikovao i osuđivao druge, a najmanje se bavio sobom. Na pitanje: Da je vaš život film, kako bi se zvao, koji žanr filma je u pitanju i koji bi vas glumac glumio - Miljan je izabrao komediju. Ime filma bi bilo "Paketan Mikula Mali" (ime posvećuje voljenom pokojnom ujaku koji ga je zvao Kapetan Mikula Mali, ali on nije tada znao da izgovori - kapetan, već paketan). Svi su došli do zaključka da bi Nikola Đuričko najverodostojnije igrao Miljana. Poslednje pitanje za Miljana iz ove neobične rubrike glasilo je: Šta vam izmami osmeh na lice? On je odgovorio da je generalno čovek koga je lako nasmejati, ali da mu deca uvek izmame osmeh. Trenutno ima četvoro dece, ali je sa ženom u pregovorima za peto.

Tegla uvek zna šta da pita! A naši voditelji znaju da u pet sati lajv programa nam pruže najbolju zabavu - jer jutra sa i bez RED TVa nisu i ne mogu biti ista.

Autor: S.P.