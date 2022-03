ONI USTAJU U PET, KAO I NAŠI VODITELJI!

Ko rano rani - popularnost grabi!

Već je petak. Za pojedine, ova radna nedelja prošla je neverovatno brzo, a nekima se baš otegla. Ipak, ono što je zajedničko za sve gledaoce RED TVa je činjenica da su jutra uz najnekonvencionalniju jutarnju emisiju "Ne gledam ti ja to" najuzbudljivija. A kako i ne bi!? Neverovatnih pet sati živog programa donose sve što nam je potrebno za dobro raspoloženje od najranijih jutarnjih časova.

Jelena Pešić, Bora Santana i Milica Kemez sa svojom kucom Sofi (koju svi obožavamo) ugostili su sjajnu ekipu gostiju. Ovog jutra, u studio RED TVa ušetali su se i zadržali Anja Radić - aktuelna Miss Srbije, Mirko Pučijašević - dizajner, ali i Jovica Vasić i Dragan Vasić - iz Gradske čistoće.

Anja Radić predstavljaće Srbiju na izboru za Miss Sveta krajem ove godine. Otvorila je dušu u emisiji "Ne gledam ti ja to" i priznala da nije ovako zamišljala život jedne misice. Teže je nego što je mislila, ima više obaveza, ide redovno na treninge, radi na sebi i uz to i studira projektni menadžment. Požalila se da zapravo mnogo ljudi ne zna da izbor za Miss Sveta nije vezano samo za fizičku lepotu. Da su na takmičenju devojke koje su kompletne ličnosti, obrazovane, koje rade na sebi u svim sferama. Dizajner Mirko Pučijašević pohvalio je voditeljku Milicu Kemez, i najavio opasan šuting sa njom! Iako je drugi dizajneri vide obično u vešu, Mirko je vidi zakopčanu do grla. Mirko veruje da žena treba da bude dama, kraljica, posebna i ženstvena, a ne samo utegnuta u helnanke i u fensi garderobi.

Jovica Vasić i Dragan Vasić iz Gradske čistoće - poznatiji kao Joca i Šilja, momci koji su probrali simpatije na društvenim mrežama bili su druga ekipa gostiju koja je stigla u studio RED TVa. Momci koji se isto prezivaju, ali nisu braća, a ni rod - objasnili su da je njihovo radno vreme od šest ujutru do pola dva popodne, te je došlo do zaključka da ustaju u pet ujutru, kao i naši voditelji. Joca i Šilja počeli su da izbacuju na popularnoj društvenoj mreži Tik-Tok klipove i tako pokupili simpatije šire javnosti. Priznali su da im je popularnost donela i ljubomoru partnerki, pa je bilo i nezgodnih situacija. I kako to uvek biva...reč po reč i eto ti ga - "Zadruga", Joca i Šilja prokomentarisali su Zolino ponašanje u "Zadruzi 5" i rekli su da Zolander može još bolje i luđe. Joca kaže da kada bi ušao u "Zadrugu" i kada bi ga devojke spopadale - da se ne bi mnogo branio, dok Šilja misli kad bi ušao u "Zadrugu" odmah bi se razveo, jer je sklon problemima. Žena bi ga sigurno ostavila posle tri dana - prva žurka u "Zadruzi" i gotovo.

I ako je petak, ništa nije gotovo. Pravimo malu pauzu i već od ponedeljka ponovo kreće najneverovatniji jutarnji program koji svakog radnog dana traje od 7 do 12 časova na RED TVu, pod nazivom "Ne gledam ti ja to". Pratite nas i dalje.

Autor: S.P.