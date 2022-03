Arogancija ih nikuda neće dovesti.

Najbolja stvar svakog jutra tokom radnih dana sigurno i beskompromisno je najnekonvencionalnija emisija na RED TVu "Ne gledam ti ja to". Emisija tokom koje u pet sati lajva voditelji uspevaju da nasmeju, oraspolože, ugoste, proćaskaju sa gledaocima, ali i prokomentarišu najgledaniji rijaliti na ovim prostorima "Zadrugu 5". Malo kuvanja, malo interesantnih informacija, a ponajviše zabave. I tako je bilo i danas.

Bora Santana, Milica Kemez i sada već neizostavna Sofi, sa zakasnelim Filipom Đukićem danas su ugostili Mirku Kešelj - voditeljku i urednicu WTF radija, Nenada Čokovana - reportera emisije Ekskluzivo, Gorana Mitrovića Kazanovu - pevača i Acu Nikolića - čergara harmonikaša.

Nenad Čokovan poznatiji kao Nole (zbog neverovatne sličnosti sa našim najuspešnijim teniserom) na samom početku svog izlaganja je pohvalio voditelje emisije "Ne gledam ti ja to" na RED TVu kako su se super snašli u voditeljskoj ulozi. Ono što je njemu bilo interesantno je činjenica kako se Zadrugari, nakon izlaska iz velelepne vile u Šimanovcima, dignu u nebesa i zaborave da su tu gde jesu zapravo zbog samog učešća u rijalitiju. Da se često dešava da odbijaju da daju izjave, izbegavaju novinare, a čak se dešava i da ih vređaju. Što je potpuno nedopustivo!

"Ko visoko leti - nisko pada" - zaključak je Noletov na konto njihove arogancije koja ih sigurno nikuda neće dovesti.

Njemu je jako interesantan sukob nekadašnjih atraktivnih Zadrugarki koje dižu prašinu gde god da se pojave - Ane Korać i Maje Marinković. Nole Anu Korać prepoznaje kao velikog hedonistu i da je vrlo izrečita u stvarima koje radi - šta voli, a šta ne voli. Opet njega ne bi ni najmanje začudilo da se Maja i Ana nađu na piću, da se druže, pa čak i da se namerno isto obuku. Svi komentarišu kako Maja zapravo nema svoj izgrađeni stil, već kako kopira Anu Korać - ali on ne bi mogao da tvrdi da je to tako. Misli da možda Maja samo voli tako da se oblači, a nekada mu deluje da Maja ponekad namerno iskopira Anu, čisto da bi se o tome pisalo, jer joj je to prosto zabavno.

Dok razmišljamo da li će se Sofi najzad pojaviti na platnom spisku RED TVa, jedva čekamo novo RED TV jutro, kada ćemo od 7 do 12 časova imati priliku da saznamo najzanimljivije stvari koje čine našu svakodnevnicu, a pri tom se i sjajno zabaviti i spremiti se za početak novog radnog dana.

Autor: S.P.