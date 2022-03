SALE TROPIKO UPAO JE U LIGU ŠARMERA!

Osmomartovskim koncertom razgalio je pripadnice lepšeg pola, ali i bivšu suprugu Jovanu Pajić.

Današnju emisiju , koji je vodio Ilija Božinović, obeležili su Edita Aradinovic, Sale Tropiko i Teodora Džehverović.

Edita je pričala kako radi na novom albumu, koji jedva čeka da ugleda svetlost dana. Najavljuje ga od 2018. godine, ali ove 2022. godine ideja će se definitivno realizovati. Njoj se jako dopada domaća predstavnica koja će se takmičiti na Evroviziji - Konstrakta i njena numera „In Corpore Sano“, jer je drugačija i autentična, a i poruka pesme joj se takođe sviđa. Pored toga otkrila je da je njoj uvek u životu maglovito, kako na ljubavnom planu, tako i na na drugim životnim poljima, te se pitamo da li je možda Edita u najnovojoj pesmi „Magla“ provukla možda i i delić autobiografije...

Tropico Band, obradovao je sve ljubitelje njihove muzike svojim osmomartovskim koncertom, a interesantna stvar je to što je Jovana Pajić, bivša supruga frontmena Saleta, bodrila bend baš u prvom redu. Sale je bio raspoložen za priču i podelio je da je svim dragim ženama koje je sretao taj dan uručio poklone, a poklon je dobila i njegova bivša supruga Jovana sa kojom se rastao u prijateljskim odnosima. On je gledaocima „Whatzuuuuupa“ rekao da sam nije ljubitelj iznenađenja i da preferira naglasi šta mu je u to momentu od poklona potrebno, kao i da je dosta specifičan vezano za poklone. Kada publika pomisli na osmi mart – prve asocijacije su im koncerti Željka Samardžića i Sergeja Ćetkovića i Sale tropiko je priznao da mu je jako drago što je ovim osmomartovskim koncertom ušao u ligu šarmera. Ove nedelje Sale sa ekipom iz benda ulazi u studio, očekuje se nešto potpuno drugačije, nešto sasvim novo i jako je uzbuđen zbog toga. 2022. godine je 20 godina Tropico Benda i u to ime njihova je namera da izbace sjajan album, a krajem ove godine nameravaju na naprave veliki koncert koji će obeležiti 20 godina njihove karijere

Teodora Džehverović za kamere „Whatzuuuuupa“ govorila je o svojim novim pesmama „Tvoja magija“ i „Most na Adi“, a tu se, naravno, nametnulo pitanje kako komentariše pobednicu i pesmu koja će ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji. Nju drži euforija i entuzijazam vezano za ovaj posao i veruje da to publika primećuje. „Tvoja magija“ i „Most na Adi“ su po Teodorinim rečima po svemu totalno drugačije nego bilo šta što je do sada radila. Želela je publici da pruži neku novu Teodoru. Njeno mišlje je da bi bilo sjajno i da je Sara Jo pobedila i to što će nas Konstrakta predstavljati u Italiji. Jedva čeka šta će se desiti na Evroviziji i Konstrakta svim srcem ima Teodorinu podršku – jer je hrabro predstavila nešto potpuno drugačije i jako joj je drago što su naši ljudi to prepoznali.

