NAPETO: BLOKIRANJE, KUVANJE, PECKANJE, IGRANJE I OGOVARANJE ZADRUGARA!

Nema šta se nije desilo ovog jutra u studiju RED TVa!

Već znamo da sa njima mirnog jutra nema .I to je ok, jer čim smo upalili RED TV jasno je da ćemo se potpuno razbuditi i biti orni za nove (ne)radne pobede. Tako je bilo i ovog jutra u emisiji "Ne gledam ti ja to" - jer pored naših omiljenih voditelja i sjajnih gostiju imali smo i Pandu.

Milica Kemez, Jelena Pešić, Filip Đukić, Bora Santana, sada i nezaobilazna Sofi i najzad dugoočekivani nam Stefan Milošević - Panda ugostili su bivšu atraktivnu Zadrugarku Draganu Mitar i Maju Pakić - vlasnicu joga studija Prana

Milica je blokirala Boru na društvenim mrežama, ali i perača tepiha. Poneseni time, studijom se orila čuvena pesma B3-a "Blokada". Ipak Panda je Milicu proglasio za pobednicu dana - jer je super skuvala zadrugarske bolonjeze bez mesa, a i sve vreme je imala odlične doskočice dotom emisije. Naši voditelji, po običaju, želeli su malo da se našale i odlučili su da se igraju "Zadruge 5". Panda nominovao za izbacivanje MC Aleks, Jelena Osmakčića, Filip Dalilu, jer je po njegovim rečima loš čovek toliko da je to pakao, a Milica je nominovala Zonjićku.

Dragana Mitar, nekadašnja stanarka velelepnog izdanja u Šimanovcica, veruje da trenutne ne postoji iskrena emocija i da su svi parovi zapravo zajedno iz neke koristi. Potkačila je Sandru Rešić, kako non stop nekog osuđuje, a da su joj sada isplivale ekspicitne fotografije. Dragana ceni da Osmakčić lepo izgleda, ali da nikada ne bi bila sa njim jer je on taj tip, koji po njenim rečima, voli Stanije i da je podseća na Marka Markovića, aktuelnog Stanijinog partnera. Da joj previše izgleda kao Ken, a pri tom i previše glumi frajera.

Žao joj joj je Miljane Kulić jer veruje da joj nije lako. Srele su se kod estetičara i Miljana joj se požalila kako ne može da smrša. Bora se na to dovezao da kada Miljana i Zola naručuju hranu, to izgleda kao da petoro njih poručuje i da se čak po kafanama i konobari zgranu kada čuju šta njih dvoje sve nameravaju da pojedu. Dragana je rekla da njenim momcima uglavnom smeta što kad uđu zajedno u kafić svi blenu u nju, ali prosto je to nešto od čega ne može da pobegne. Atraktivna nekadašnja Zadrugarka objasnila je da apsolutno ništa nema protiv estetske hirurgije i da baš namerava sebe da časti popularnom intervencijom zvanom - mačije oči, a za koju godinu veruje da će raditi i remont grudi.

Autor: S.P.