SVET ZABAVE ZAVIJEN U CRNO: Preminuo legendarni komičar posle duge bolesti u 67. godini

- Slomljenog srca objavljujemo da je naš voljeni Gilbert Gotfrid preminuo nakon duge bolesti. Osim što je bio najpoznatiji glas u komediji, Gilbert je bio divan muž, brat, prijatelj i otac svoje dvoje male dece. Iako je danas tužan dan za sve nas, molim vas, nastavite da se smejete što glasnije u Gilbertovu čast - objavila je porodica legendarnog komičara.

Gilbertov predstavnik, Glen Švorc, kaže da je umro od srčane abnormalnosti zvane ventrikularna tahikardija.

Komičarsku karijeru je započeo u originalnoj postavi američke emisije ''Saturday Night Live'', a slavu je stekao 80-ih godina ulogom u sitkomu ''The Cosby Show''.

Svojim glasom je obogatio Diznijev animirani hit 'Aladin' iz 1992. godine, ulogom papagaja Jaga.

Od poznatog komičara se oprostio Džejson Aleksander, zvezda serije Sajnfeld.

Man...Gilbert Gottfried. His work on the sixth season of SNL was forever underrated and Pepe Gonzalez still stands as one of my absolute favorite pre-tapes of all time. So utterly bizarre to think that he’s gone. RIP, you fantastic madman.

pic.twitter.com/MsM6lm2QcA