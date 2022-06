Postavka Iskrice autorke Snežane Miljković predstavlja lično sentimentalno putovanje u prostor sećanja, nasleđa, put ka korenima

Kolekciju Iskrice čine dvadeset tri ulja na platnu a ono što je posebno interesantno za razumevanje umetnosti Snežane Miljković jeste da svako od njih ima svoju predpriču, u tekstovima koje objavljivala na iste teme. Na taj način dolazimo do jedinstvenog umetničkog dijaloga, dijaloga reči i boje, poteza, impresije

Izložba “Iskrice” privukla je veliku pažnju javnosti. Kako biste posetiocu, koji ne zna da je u značenje slika utkana vaša intimna istorija, približili teme koje vidimo na ovim platnima?

Iskrice“ predstavljaju kolekciju osećaja, unutrašnjosti; memoare jedne unuke, kćerke jedinice, majke dve devojčice. Ako bismo ih pretočili u literarno, od kojih i jesu nastale, to je povratak korenima, zavičaju, žeđ za stvaralaštvom, bakina lira, dekin zagrljaj i bezuslovna ljubav ka bližnjem. To je onaj unutrašnji dijalog koji, pri susretu sa samim sobom, svako od nas proživi u određenim periodima, u potrazi za ljudskom toplinom.

Kolekciju čini 23 ulja na platnu sa nazivima kao što su Odgovori, Molitva, Vrbica, Bakina lira, Ćutice, Miris tamjana... To su uspomene iz detinjstva, praznici i običaji, unutrašnji padovi i pobede, sećanja na babu Anđu i dedu Radovana. Svako platno ima svoj istorijat u tekstovima koji su, godinama unazad, objavljivani u „Iskricama pravoslavlja“...

Koliko dugo ste radili na ovoj postavci. Kako nastaje likovno delo? Čime ste vođeni kao autor - emocijama, tehnikom, balansom između te dve stvari?

Ono što će možda čitaocima biti zanimljivo jeste da su Iskrice nastale u protekle dve godine, znači u periodu pandemije i zatvaranja. Potrebu za pisanjem, uz nalet neobjašnjive energije, prenela sam na platna. Moram priznati, u tom periodu bila sam nadahnuta molitvom i čudnim mirom. Došle su nekako prirodno, spontano.

Prazno platno me inspiriše i izaziva na razgovor. Zato uglavnom slikam noću. To je onaj period kada tražim odgovore, objašnjenja, analiziram svoje postupke i misli. Nemam unapred nacrtanu skicu, niti pravac. Osećaj je taj koji na kraju stvori sliku.

Kada ste spoznali svoj talenat za slikanje? Kako su izgledali prvi vaši koraci u bavljenju slikarstvom?

Kao što sam već pomenula, početkom pandemije. Počela sam da se igram bojama i četkicama uz mlađu ćerku Vanju. Često bih dočekala jutro izgubljena u vremenu i prostoru, nesvesna sati provedenih u slikanju. Ali, taj rad, donosio je neopisivu radost, ispunjenje, nije bilo ni traga umora.

Sećanja i uspomene neizbrisivo ostavljaju tragove ali i utiču na formiranje ličnosti. S godinama, iskustvom i borbom, postajemo sve bogatiji. Ali ne i dalji. Potreba za ljubavlju postaje izraženija. Kada kažem ljubav, mislim na radost sretanja sa bližnjima, na bezuslovno darivanje i blagodarnost Bogu. Na onu lepotu o kojoj je govorio Dostojevski.

Gde je mesto sećanja u našem životu? Da li se odnos prema njima s godinama menja?Gde je mesto religije u vašem stvaranju?

Bogati smo onoliko koliko dajemo. Umetnost je dar od Boga i još ukoliko se ohrabrimo da je prenesemo, podelimo sa drugima i uspemo da dotaknemo njihova srca, radost je zajednička i velika. Od malena sam vezana za crkvu, što po genetici (tetke su monahinje), što po vaspitanju. Vremenom, učeći, ispitujući, istraživajući, ta veza je rasla. Otvarali su se i putevi. Sada sam i poslom vezana za Srpsku pravoslavnu crkvu i Hram Svetog Save, najlepši hram na svetu i ponosna sam na to. Tako da, u svemu što radim, trudim se da pronađem iskrice. Jer, bez ljubavi- ništa smo. To bi bila i poruka. Ne zanemarujmo zapovesti i ne gušimo ljubav. Poštujmo roditelje, bake, deke, rečju i delima, sačuvajmo blagoslov njihovog prisustva.



Autor: Z.L.