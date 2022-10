FILM o Svetoj Petki PREMAŠIO sva OČEKIVANJA! Više od 60.000 gledalaca ZA MESEC DANA

Film "SVETA PETKA-KRST U PUSTINJI", nesvakidašnji, autorski i duhovni igrani film o najvoljenijoj i najpoštovanijoj Svetiteljki Pravoslavlja, i posle mesec dana prikazivanja privlači veliku pažnju publike.

Od beogradske premijere 06. septembra ovaj film pogledalo je više od 60.000 gledalaca, a veliko interesovanje vlada i širom dijaspore, gde je film počeo da se prikazuje od prošle nedelje.

Prilikom svake premijerne projekcije u gradovima Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, publika je dugim aplauzima nagradila reditelja Hadži-Aleksandra Đurovića, kao i glumačku i autorsku ekipu filma, rađenog po istinitoj priči i bestseleru "Petkana" Ljiljane Habjanović Đurović.

Tokom meseca oktobra film "SVETA PETKA-KRST U PUSTINJI" nastaviće da se prikazuje samo u bioskopima, u redovnoj bioskopskoj distribuciji širom zemlje i regiona.

„Sa velikom radošću primam vesti o velikoj gledanosti filma i nesmanjenom interesovanju, kako u regionu, tako i u dijaspori. Divno je što dosta ljudi želi da pogleda film i više puta. Veoma su dirljive poruke koje majka, Milena, Milica i ja dobijamo putem društvenih mreža i kao autor umetničkog dela, srećan sam što ono dotiče toliko ljudi na takav način i nešto u njima promeni. Nadam se da će film dopreti do što više, ne samo naših gledalaca širom sveta i biti im na duhovnu korist i da će reakcije biti kao i do sada. Očekuju nas još premijere u Jordanu i Rumuniji, svetski i domaći festivali i to će biti prilike za nove susrete i neposredna deljenja utisaka sa gledaocima", izjavio je Hadži-Aleksandar Đurović, reditelj filma „SVETA PETKA-KRST U PUSTINJI".

Film „SVETA PETKA-KRST U PUSTINJI" predstavlja posebno bioskopsko iskustvo slike i zvuka, koje prati život pobožne mlade Paraskeve, gde upoznajemo njen put od obične devojke do trenutka kada postaje svetiteljka.

Glavne uloge su poverene Mileni Predić, Milici Stefanović, Filipu Hajdukoviću, Jadranki Selec, Branislavu Tomaševića, Danielu Siču, Andreju Šepetkovskom i Mladenu Sovilju kao i nekolicini jordanskih glumaca.

„Sveta Petka – Krst u pustinji" je prva srpsko-jordanska koprodukcija, podržana od Ministarstva kulture Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu AP Vojvodine, Filmskog Centra Srbije ali i Kraljevskog filmskog centra Jordana, a snimana je sa blagoslovom Srpske Pravoslavne Crkve.

Autor: Z.L.