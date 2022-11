Večeras u Abu Dabiju održan je koncert najpoznatijeg tenora sveta Andree Bočelija. Slavnog umetnika pratio je simfonijski orkestar RTS, a na kome je kao gost čuvenog umetnika, nastupala i srpska pevačica Jelena Tomasević.

Saradnja čuvenog maestra i srpskih umetnika započeta je tokom njegovog koncerta u Beogradu u okviru “River festa”, u julu ove godine. Pred punom Etihad arenom, pred skoro 20 hiljada posetilaca nizale su se čuvene arije, a nasa Jelena je sa njim otpevala njegovu najpoznatiju pesmu Viba per lei. Ona je nakon toga sama otpevala i čuvenu pesmu Vitni Hjuston “I will always love you”. Arena je bila popunjena do poslednjeg mesta, a prosečna cena karte bila je oko 500 evra.

Srpska pevačica dobila je ogroman aplauz, ne samo zbog svojih vrhunskih performansi, nego i zbog činjenice da da dolazi iz zemlje koja se u Emiratima smatra bratskom.

