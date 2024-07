'NISAM GEJ' Sin Ilona Maska koji je POSTAO ŽENA javno ODGOVORIO ocu i ŠOKIRAO sve: MALTRETIRAO me je zbog ženstvenosti i sve što je rekao je LAŽ!

Sin Ilona Maska, Ksavijer (20), podneo je pre dve godine zahtev da zvanično promeni pol i ime u ličnim dokumentima kako bi se navodno distancirao od svog oca. Ksavijer Mask je sada Vivijen Džena Vilson, te je jasno da je odbacio prezime svog oca i uzeo prezime svoje majke, kanadske spisateljice Džastin Vilson.

U julu 2022. Vivijan je javno objavila da je transrodna osoba i prekinula sve veze sa ocem.

Ilon Mask je u intervjuu s Džordanom Pitersenom rekao da mu je žao i da je besan zbog svog iskustva sa svojim transrodnim detetom i da je prevaren kako bi potpisao dokumenta za davanje blokatora puberteta svom detetu.

"Izgubio sam sina, u suštini", rekao je Mask sugerišući na to da se identitet deteta nakon postupka lečenja više neće moći prepoznati. Takođe je objasnio zašto on ovaj postupak naziva usmrćivanjem. "Razlog zašto to zovem ‘usmrćivanjem‘ je zato što je moj sin mrtav", rekao je Mask.

On je i na društvenoj mreži "X" napisao sledeće:

"Ksavijer je rođen kao gej i blago autističan, dva atributa koja doprinose rodnoj disforiji. Znao sam to od kada je imao oko četiri godine kada mi je birao odeću i rekao za jaknu da je "fantastična", takođe je veoleo mjuzikl i pozorište. Međutim, on nije bio devojčica".

Vivijen je rešila da više ne ćuti, te je na društvenoj mreži Threadsu, odgovorila svom ocu.

"Ovo je potpuna laž. Kao, bukvalno ništa od ovoga se nikada nije dogodilo. ikad. Ne znam ni odakle mu ovo. Moja pretpostavka je da je išao u školu gej stereotipa Mila Janopulisa, samo nasumično odabrao neke i rekao "eh, dovoljno dobro" u poslednjem pokušaju da prikupi poene i simpatije kada je tako očigledno da nije u pravu. Nisam imala "ljubav prema mjuziklu i pozorištu" kada sam imala četiri godine, jer znaš... imala sam je**ne četiri godine. Nisam znala šta su te stvari. Moje najranije pravo iskustvo sa mjuziklima bilo je kada je moj brat blizanac imao hamiltonovu fazu u 8. ili 9. razredu", napisala je ona i dodala:

Vivijan je pre dve godine zvanično promenila pol.

"Nikada mu nisam birala jakne koje će nositi i sasvim sigurno ih nisam nazvivala "fantastičnim" jer bukvalno šta je**te. Nisam koristila reč "fantastičan" kada sam imala četiri godine, jer bih još jednom htela da ponovim... Imala sam četiri. Kao da je ovo toliko očigledno da čak i ne mislim da zaslužuje objašnjenje, ali očigledno ljudi veruju u ovu glupost, pa sam evo mene. Cela ova stvar je potpuno izmišljena i za to postoji razlog. On ne zna kakva sam bila u detinjstvu, jer on jednostavno nije bio tu, a za to malo vremena koliko je bio bila sam nemilosrdno maltretirana zbog svoje ženstvenosti i čudnosti. Očigledno on to ne može da kaže, tako da sam ja svedena na mali srećni stereotip koji se za**bava da ga koristim po svom nahođenju. Mislim da to mnogo govori o tome kako on gleda na kvir ljude i decu uopšte. Što se tiče toga da nisam žena... naravno, Ilone. Šta god da kažeš. Zakonski sam priznata kao žena u državi Kalifornija i ne brinem se za mišljenje onih koji su ispod mene. Očigledno, Ilon ne može da kaže isto jer u izmaglici ketamina, on očajnički traži pažnju i potvrdu armije degenerisanih crvenih napuhanih incela i pikadona koji mu to brzo pružaju. Idi pipni neku je**nu travu", zaključila je.

Ilon i Džastin Vilson bili su u braku od 2000. do 2008. godine i najpre su dobili sina 2002. godine, ali je beba nažalost preminula posle deset dana od iznenadnog sindroma smrti. Potom su dobili blizance Ksavijera i Grifina, kao i trojke Kaja, Saksona i Dejmijena.

Autor: Iva Besarabić