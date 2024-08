ZA SRPSKOM LEPOTICOM UZDISAO JE CEO SVET: Dok je Tito krišom šmekao, Jovanka je ljubomorno kiptela - Čak je i Salvador Dali klečao pred njom

Izvor: Kurir, Foto: Wikipedia.org/ Photo Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India/Kinoko kokonotsu/Printscreen YouTube/ vigorstar | |

Ukoliko ste generacija koja se seća vremena bivše Jugoslavije, ime Olivera Katarina biće vam i više nego poznato. Za njom je uzdisao ceo Balkan, a bogami i šire, a svojim talentima - pevanjem i glumom, dobila je titulu svetske dive.

Oliveru Petrović, čije je umetničko ime Olivera Katarina, mnogi su poredili sa slavnom Sofijom Loren, lepotom je očarala muškarce širom sveta, a u svojoj autobiografiji opisala je i susrete sa Josipom Brozom Titom, pa čak i tvrdila da je Jovanka bila izuzetno ljubomorna na nju.

"Tita sam prvi put upoznala kada sam snimala ‘Nišku banju‘. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam. Tu se nije moglo reći ‘ne‘," ispričala je glumica i pevačica pa se prisetila i anegdote sa Jovankom:

"Uvek je lepo reagovao kad bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je‘. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se činio kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno."

Jugoslovenska umetnica rođena je petog marta, 1940. godine, u Beogradu a detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici u samom centru grada. Nakon što je završila gimnaziju, pod pritiskom roditelja upisala je pravni fakultet. Međutim, to nije urodilo plodom, pa je Olivera ubrzo napustila studije i odlučila da krene putem srca i karijeru izgradi u pevanju i glumi.

Dok je putovala svetom mnogi su je pamtili kao ženu sa najlepšim glasom na Mediteranu, a jednom prilikom, popularni magazin "Nju Jork Tajms", prozvao ju je srpskom Anom Manjani, dok su Francuzi govorili da joj na lepoti može zavideti čak i Brižit Bardo.

Njeni koncerti uvek su punili hale, a u čuvenoj "Olimpiji" održala je čak 72 uzastopna koncerta kojima su pristustvovala sva velika imena tog doba.

Pored Josipa Broza Tita, za njom su uzdisali i mnogi drugi, između ostalog i proslavljeni umetnik Salvador Dali za kojeg kažu da je čak i "klečao pred njenim glasom i lepotom", nakon jednog koncerta u Parizu.

"Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana," ispričala je jednom prilikom o svom životu.

Kada je doživela krah prve ljubavi i raskinula vezu sa Muškatirovićem, udala se za reditelja Vuka Vuča i u braku su bili dve godine.

Posle njega je 7 godina bila u vezi s Ratkom Draževićem, a zatim je ušla u drugi brak sa potpredsednikom Beograda Miladinom Šakićem sa kojim je dobila sina Maneta.

Nažalost, pre nekoliko godina, Olivera je za domaće medije priznala da je usamljena žena i otkrila da ni sa kim nije bila više od 20 godina.

Godine 2020. dobila je Nušićevu nagradu koja se dodeljuje glumcima za životno delo, a može se reći da se Oliverom tokom njene zavidne karijere ponosila čitava tadašnja Jugoslavija, a bogami je se rado seća i Srbija sada.

Autor: Dubravka Bošković