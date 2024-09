'VILIJAM OKRUTNI, GROZNI, NEMILOSRDNI...' Budući kralj biće okrutan prema rođenom bratu i njegovoj porodici, sprema im pakao?!

"Vilijam Okrutni", "Vilijam Nemilosrdni", "Vilijam Grozni", samo su neki od nadimaka koje su budućem kralju Ujedinjenog Kraljevstva, princu Vilijamu (42) poslednjih dana dodelili svetski mediji. Razlog je, naravno, njegov mlađi brat, princ Hari, vojvoda od Saseksa koji je proslavio 40. rođendan.

S bratom i njegovom suprugom Megan, Vilijam, koji trenutno nosi titulu princa od Velsa, nije progovorio gotovo četiri godine, otkako su njih dvoje odlučili da odbace sve kraljevske dužnosti i potraže sreću s druge strane Atlantika, u SAD.

Vilijam i drugi članovi kraljevske porodice zameraju im štošta - od intervjua do dokumentarnih serija i Harijeve biografije "Rezerva", u kojima je par nemilosrdno napadao porodicu, optužujući Vindsore za rasizam, nasilje i probleme s mentalnim zdravljem.

S obzirom na zdravstvene probleme kralja Čarlsa (75) i njegovu borbu s rakom, sigurno je da se Vilijam, mnogo ranije nego što je planirao, počeo da priprema za preuzimanje krune. U poslednjih desetak dana nema britanskog medija koji nije pronašao nekog sagovornika "bliskog Dvoru" koji će otkriti "brutalan plan" za odbegli vojvodski par koji je Vilijam osmislio, a sprovešće ga u delo kada postane kralj. Kažu, kažnjavanje Harija i Megan, visoko je na listi njegovih prioriteta, odmah uz dodatno smanjenje broja članova porodice koji rade za monarhiju iliti Firmu i razne druge poteze za modernizaciju.

- Naravno da već planira šta će uraditi kada postane kralj, a sigurno je da ne vidi nikakvu budućnost za Sasekse u kraljevskoj porodici. Smatra da bi bilo jako loše dozvoliti Hariju i Megan da se vrate u porodicu. Misli da bi njih dvoje zauvek trebalo gurnuti u neki ćošak, da ostanu negde na samoj ivici slike - rekao je jedan poverljivi izvor za The Mirror.

U Vilijamovim planovima nema ni traga bilo kakvoj maslinovoj grančici ili dobrodušnom gestu, čak ni onih najsuptilnijih kakve je prema paru pokazao kralj Čarls.

- Neće biti nikakvih poziva preko bare, kakve je on slao - rekao je bivši zaposleni Palate - U stvari, smatram da je čak moguće da će Vilijam, kada postane kralj, objaviti povelju kojom se oduzimaju prinčevske titule Hariju i njegovoj deci. Ne može da oduzme vojvodsku titulu Saseksima, za to bi morao da traži glasanje u Parlamentu pa mislim da se to neće dogoditi.

Pratioci prilika u britanskoj kraljevskoj porodici ne mogu da se slože oko toga hoće li ili neće Vilijam pozvati brata, snaju i njihovu decu na krunisanje.

- Uprkos svađama među braćom, uveren sam da će Vilijam biti dovoljno mudar da uključi svojeg jedinog brata, trenutno petog u naslednom redu, u svoje krunisanje - rekao je Kristofer Andersen, stručnjak za kraljevsku porodicu, autor niza hit-knjiga o Vindsorima, među ostalima i dve o braći: "Diana‘s Boys" o Vilijamu i Hariju i "Brothers & Wives", o prinčevima i njihovim suprugama.

- Vilijam i Čarls su zajednički odlučili da sklone Harija iz svojih života, barem za sada - dodao je - Nema znakova pomirenja, a čini se i da su se svi uključeni pomirili sa situacijom. No, videćemo šta će se dogoditi.

Nakon što su se braća susrela na poslednjem ispraćaju svog teče lorda Roberta Felousa 29. avgusta, mediji su pisali o tome kako neki neimenovani prijatelj princa Harija "ima plan za pomirenje". Braća su se ignorisala tokom sahrane, ali taj prijatelj, kažu, smatra kako bi to moglo da se promeni "pod određenim uslovima".

- Plan postoji i pokazaće ga Hariju u pravom trenutku. Ta osoba veruje da postoji stvarna šansa da Hari jednog dana ima čak i neke kraljevske dužnosti - otkrio je neko The Expressu o tom prijateljskom planu.

Ništa se takvo zasad ne događa, a dugogodišnji BBC-jev kraljevski izveštač Majkl Kol smatra da ni neće.

- Ako je princ Hari zamišljao da će njegovo pojavljivanje na sahrani pomoći da počne da se topi led među njima, bio je jako razočaran. Princ Vilijam nije ni pogledao u njegovom smeru, potpuno ga je ignorisao - kazao je.

Kraljevskoj porodici, a i većini rojalista na Ostrvu, jako idu na živce pokušaji Saseksovih da u svetu glume neki "paralelni Dvor", susreću se s političarima i drže govore o globalnim ciljevima, a još više prosipanje porodičnih tajni i optužbi na račun kralja, kraljice Kamile, Vilijama i princeze Kejt radi zarade.

Hari i njegova supruga Megan su od omiljenih članova kraljevske porodice postali najomraženiji, a sada je već svaki njihov potez i izjava pod ogromnom lupom i razlog za novu kritiku. Od starta Meganinog lajfstajla brenda "American Riviera Orchard" u trenutku kada Kejt objavljuje da ima rak, do najsvežijeg sumnjivog trenutka za besplatno surfovanje na talasu pažnje.

Mnogima je zasmetalo što su, nekoliko sati nakon što su Kejt i Vilijam objavili emotivni video kojim slave kraj hemoterapije i činjenicu da su Kejtini nalazi dobri i da "nema tragova bolesti", krenule najave za novi projekat iz produkcije Saseksa za Netflix, dokumentarnu seriju "Polo". To je deo njihovog između 110 i 150 miliona teškog ugovora s digitalnom platformom.

Fantastičnim tajmingom smatraju i objavu izdanja u mekom povezu "Rezerve", koja je planirana u SAD 22. novembra, a u Velikoj Britaniji 24. oktobra. Dolazak knjiga na police knjižara poklapa se s kraljevim putom na Samou i susret sa šefovima vlada zemalja Komonvelta.

Iako u SAD imaju mnogo više fanova nego na Ostrvu, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa i tu pomalo padaju u drugi plan, sve dalje od željenog mesta na listama top-selebritija i holivudske elite.



Ingrid Suard, urednica magazina "Majesty", smatra kako je njihov imidž u američkoj javnosti sve lošiji najpre zbog toga što oboje imaju narušen odnos s porodicom i što zarađuju na toj lošoj situaciji - ne samo Hari nego i Megan. A to se Amerikancima ne sviđa.

- Amerikancima je grozna pomisao na to da je on odbacio svoju porodicu i ne priča s bratom i nikada nije sreo Meganinog oca. Pitaju se zašto ona nije upoznala Harija s ocem, zašto ga se srami - rekla je u razgovoru za GBNews i zaključila - Knjiga "Rezerva" mu je možda donijela milijune, ali je on platio jako visoku cijenu.

Autor: Dubravka Bošković