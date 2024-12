ULAZNICE ZA GUNS N’ ROSES U BEOGRADU OD DANAS U PRODAJI!

Vest da čuveni bend stiže na Ušće 18. jula 2025 i dalje je glavna tema u medijima u čitavom regionu.

Beograd će 18. jula naredne godine ugostiti jedan od najvećih rok sastava ikada, legendarne Guns N’ Roses – potvrđeno je u ponedeljak, nakon mnogobrojnih spekulacija. Vest o njihovom dolasku uzdrmalaje čitav region, a danas je i zvanično počela prodaja ulaznica za rok spektakl 2025!

Ulaznice se mogu kupiti putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje. S obzirom na ogromno interesovanje, organizatori Skymusic i Live Nation preporučuju fanovima da požure sa kupovinom i iste obezbede na vreme.

Kako je najavljeno, koncert predstavlja poseban trenutak za sve fanove, budući da će po prvi put u Beogradu moći zajedno da vide dve ključne figure benda: Slash-a i Axl Rose-a zajedno na bini. Na sceniće im se pridružiti i specijalni gosti, hip-hop ikone Public Enemy, koji su od strane prestižnog The Rolling Stone časopisa rangirani na 45. mestu na listi 100 najvećih izvođača svih vremena.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985.godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i hitovi kao što su You Could Be Mine, Sweet Child O’ Mine, November Rain, Paradise City i mnogi drugi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.

Beogradski koncert je deo njihove turneje za 2025. godinu pod nazivom „Because what you want & whaty ou get are two completely different things“ koja startuje 23. maja 2025. i obuhvata ukupno 24 grada.

Autor: S.Paunović