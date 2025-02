Srpkinje će je razumeti: Kejt Midlton otkrila šta radi sa odećom kada je njena deca prerastu, ima važno pravilo

Izvor: Najžena, Foto: Tanjug AP/Isabel Infantes/Pool photo via AP) | |

Za mnoge ljude, određeni komadi odeće mogu biti previše slatki ili previše sentimentalni da bi ih bacili. Ili ovi komadi možda mogu naći novi život kod nekog drugog vlasnika. Bez obzira na razlog, uobičajena je praksa da se garderoba čuva dugo nakon što je deca prerastu— čak i za članove kraljevske porodice.

Ketrin, princeza od Velsa, otkrila je da čuva staru odeću svoje dece čime je dokazala da je kraljevska porodica slična običnim porodicama.

Sa garderobom jednako stilizovanom kao što je ona princa Džordža (11), princeze Šarlote (9) i princa Luisa (6), ko može da krivi Kejt što arhivira njihove odevne komade?

Uspomene

Tokom posete tekstilnoj fabrici ,,Corgi" u Južnom Velsu početkom ove nedelje, podelila je da je ,,arhivirala" odeću svoje dece. Napomenula je da su se komadi ,,iznosili", prema rečima magazina Hello!.

„Tako je divno ponovo koristiti stvari koje su dobro napravljene“, rekla je Kejt u prodavnici koja se specijalizuje za pleteninu i ručno pravljene čarape.

Kejt je dala dosta komada odeće svoje dece svom bratu Džejmsu Midltonu, kako bi ih nosio njegov sin Inigo (1). Džejms je takođe bio korisnik odeće koju mu je donela njegova sestra Pipa Midlton za svoju decu.

„Mi smo ljubavna i bliska porodica i ima mnogo zagrljaja i smeha“, napisao je Džejms u svom memoaru iz 2024. godine koji nosi naziv ,,Meet Ella: The Dog Who Saved My Life".

„Ketrin i Pipa donesu dva velika kofera sa odećom koja je prešla iz ruke u ruku, pa su Inigove fioke pune slatkih malih odevnih komada koje su nosili njegovi rođaci—čak i devojčice.“

Džejms je dodao da su u to vreme komadi bili „ogromni“, ali da je Inigo brzo rastao i „brzo ih obuo“.

Sestrinska ljubav

Džejms je u septembru govorio za Hello! o tome kako ova dirljiva praksa omogućava njegovim sestrama da se podsete na to kako im deca rastu.

„To su prelomni momenti, jer (moje sestre) se sećaju kada je njihovo dete nosilo nešto i koliko je tada imalo godina—to ih vraća unazad“, rekao je Džejms. „To je bila divna stvar za njih.“



Tradicija se nastavlja

Deca od Velsa takođe često nasleđuju odeću.

Lui je privukao pažnju na Platinastom jubileju kraljice Elizabete II 2022. godine, noseći mornarsko odelo svog oca, princa Vilijama. Šarlota je takođe nosila crvene cipelice svog ujaka, princa Harija, tokom kraljevske turneje po Nemačkoj i Poljskoj 2017. godine.



Nije tajna da Kejt voli da ponovo nosi stvari. Poznato je da je tokom godina reciklirala mnoge od svojih omiljenih komada, a poslednji put, tokom posete dečjoj bolnici u Velsu, nosila je staru haljinu brenda ,,Zara" koja je koštala 20 dolara (oko 2.260 dinara).

Pre toga je tokom državne posete Kataru u decembru ponovo iskoristila staru prazničnu kombinaciju.

Autor: Jovana Nerić