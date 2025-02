UMRLA GLUMICA iz trenutno najpopularnije serije na svetu! Kratko se borila sa OVIM TIPOM RAKA

Glumica Li Jo-Sil, poznata po ulozi u seriji "Squid Game", preminula je u 81. godini života nakon kratke borbe sa rakom želuca.

Li Jo-Sil bila je cenjena ličnost u svetu glume, sa karijerom koja je trajala više od pet decenija. Njen doprinos kulturi i umetnosti, kao i njena uloga u seriji koja je postigla globalni uspeh, ostavili su neizbrisiv trag u industriji zabave.

Karijeru je počela kao glumica koje je pozajmljivala glas 1964. godine, a onda je postala prepoznatljivo lice u mnogim korejskim dramama. Njena poslednja uloga bila je u ostvarenju "Lepota i nevini dečak" korejske televizije KBS, a pojavila se i u akciono-horor filmu "Voz za Busan".

