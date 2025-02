UMRO IGOR BOJOVIĆ (56) Preminuo nakon duge i teške bolesti: Pozorište se oprostilo od svog dugogodišnjeg upravnika

Igor Bojović, upravnik Pozorišta lutaka "Pinokio" umro je, nakon borbe sa dugom i teškom bolešću.

- Sa velikom tugom i bolom se opraštamo od Igora Bojovića, dugogodišnjeg upravnika Pozorišta lutaka "Pinokio", koji nas je danas napustio posle duge i teške bolesti. Igor Bojović je rođen 27. maja 1969. godine u Nikšiću. Kao student generacije 1995. godine završio je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Pohađao je Internacionalnu školu dramaturgije pri Kraljevskom dvorskom pozorištu u Londonu. Autor je većeg broja dramskih tekstova, ali pre svega važi za jednog od najplodnijih i najistaknutijih domaćih dramskih pisaca za decu. Drame su mu izvedene na skoro svim scenama u zemlji i prevedene na francuski, bugarski, makedonski, italijanski, engleski, ruski i turski jezik. Dobitnik je Sterijine nagrade za dramske tekstove "Mačor u čizmama" (Pozorište "Boško Buha", Beograd, 1995) i "Izvanjac" (Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica, 1996), kao i Zmajeve nagrade za ukupan doprinos dramskom stvaralaštvu za decu. Dugogodišnji je predsednik srpskog ogranka UNIMA, najznačajnije svetske lutkarske organizacije. Bio je direktor Drame i dramaturg Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici, a od 1998. do 2012. godine bio je upravnik Pozorišta lutaka „Pinokio“ u Zemunu. Od 2012. do 2014. bio je umetnički direktor, a od 2014. do 2016, ponovo je bio direktor istog pozorišta. Od 2016. godine do 2023.godine bio je direktor Pozorišta Boško Buha u Beogradu", piše na Instagram stranici Pozorišta "Pinokio".

Informacije o datumu komemoracije i sahrane biće naknadno objavljene.

Autor: Aleksandra Aras