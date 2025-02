Princeza od Velsa iznenadila novom odlukom: Kajt Midlton povukla radikalan potez

Otkako je Kejt 2011. godine postala princeza nakon udaje za princa Vilijama, Kensingtonska palata redovno je delila informacije o njenim modnim izborima na javnim događanjima.

Britanska princeza Kejt Midlton (43) ponovno se posvetila svojim obavezama i ponovo je u centru pažnje. Obožavaoci kraljevske porodice pomno prate svaki njen korak, analizirajući svaki detalj njenog javnog pojavljivanja, naročito njene modne kombinacije i izgled.

Zbog toga njen rad često dolazi u drugi plan, što joj nije najprijatnije. Izvor blizak princezi od Velsa potvrdio je kako se Kejt nada da će se to promeniti, posebno jer nakon dijagnoze karcinoma i lečenja hemoterapijom ima potpuno novi pogled na život.

Otkako je Kejt 2011. godine postala princeza nakon udaje za princa Vilijama, Kensingtonska palata redovno deli informacije o njenim modnim izborima na javnim događanjima i nakon što bi javnost saznala gde je Kejt kupila neku haljinu, kaput ili torbicu, ti isti modeli bi se rasprodali u rekordnom roku.

Međutim, to će se sada promeniti jer je, pišu britanski mediji, želja princeze da se fokus javnosti preusmeri na svakodnevne probleme ljudi, kojima se Kejt posvećuje, a ne na njenu odeću. Izvor iz palate za The Sunday Times izjavio je: "Njen posao nije moda, iako razume da to zanima ljude i poštuje to.Međutim, da li treba o tome uvek službeno da govorimo? Ne. Stil je bitan, ali postoje važnije stvari."

Dugogodišnja fascinacija Kejtinim stilom, umesto važnijih tema kojima se bavi, navodno joj smeta jer se često govori isključivo o tome šta je nosila i koliko novaca je izdvojeno za pojedini odevni predmet i modni ukras. Njeno poslednje pojavljivanje u javnosti bilo je u Južnom Velsu, gde je posetila porodičnu tekstilnu fabriku Corgi i dečju bolnicu, ali detalji o njenoj odeći tada nisu službeno objavljeni te se u budućnosti neće ni objavljivati.

Bez obzira što palata više službeno neće iznositi podatke o modnim kreacijama princeze od Velsa, modna industrija veruje kako će prodaja odeće dizajnera koje Kejt rado nosi i dalje rasti, a modni stručnjaci će i bez pomoći palate doći do podataka o njenim kreacijama.



Autor: Jovana Nerić