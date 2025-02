Kevin Spejsi ponovo na meti optužbi za seksulani napad: Samo što se 'oslobodio' prethodnih, sustigle ga nove

Oskarovac Kevin Spejsi ponovo se suočava sa optužbama za seksualni napad, ovog puta kroz građansku tužbu podnetu u Velikoj Britaniji. Ova vest dolazi nešto više od 18 meseci nakon što je slavni glumac oslobođen svih optužbi u velikom krivičnom suđenju.

Prema sudskim zapisima, tužba je podneta u sredu u Višem sudu u Londonu, ali detalji optužbi još nisu objavljeni. Osim Spejsija, tužen je i londonski teatar Old Vik, gde je nekada radio kao umetnički direktor.

Kevin Spejsi, nekada jedan od najmoćnijih ljudi u Holivudu, suočava se sa optužbama za seksualno zlostavljanje još od 2017. godine, kada je pokret #MeToo razotkrio mnoge slučajeve neprimerenog ponašanja u filmskoj industriji. Tada su ga brojne osobe optužile za neprimereno seksualno ponašanje, uključujući i glumca Entonija Rapa, koji je tvrdio da ga je Spejsi napao još 1986. godine, kada je Rapo imao samo 14 godina.

Zbog ovih optužbi, Spejsi je otpušten iz hit serije House of Cards, izbačen iz filma All the Money in the World, a njegova karijera naglo je pala u zaborav. U godinama koje su usledile, suočavao se sa brojnim pravnim postupcima, ali je u julu 2023. godine oslobođen svih krivičnih optužbi u Londonu, gde je bio optužen za seksualne napade nad četvoricom muškaraca između 2004. i 2013. godine.

Spejsi negira sve optužbe

U nedavnom intervjuu, Spejsi je izjavio da i dalje preuzima odgovornost za određene postupke iz prošlosti, ali da ne može i neće prihvatiti odgovornost za priče koje su, kako tvrdi, „izmišljene ili preuveličane“.

"Ne mogu da se izvinjavam za nešto što nisam uradio," rekao je u intervjuu prošle godine.

Novi pravni problemi ponovo stavljaju Spejsija u centar pažnje, a ostaje da se vidi kakav će ishod imati ovaj slučaj. Za sada, ni Spejsi ni predstavnici Old Vika nisu dali zvanične izjave povodom nove tužbe.

Autor: Dubravka Bošković