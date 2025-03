Ilon Mask dobio 14. dete: Dve nedelje posle 13. prinove, stigla vest o još jednom sinu

Vest o rođenju deteta podelila je Šivon Zilis, izvršna direktorka u Maskovoj kompaniji "Neuralink".

Milijarder Ilon Mask, izvršni direktor kompanije Tesla i blizak saradnik Donalda Trampa, dobio je još jednog sina. Ovo je inače njegovo 14. dete.

Vest o rođenju deteta podelila je Šivon Zilis, izvršna direktorka u Maskovoj kompaniji "Neuralink", sa kojom milijarder već ima troje dece.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️