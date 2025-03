97. dodela Oskara samo što nije: Pet velikih rekorda noćas bi moglo da bude oboreno

"Anora" i "Konklava" u tesnoj su trci za Oskara za najbolji film, a postoji šansa da se obore mnogi rekordi.

U noći između nedelje i ponedeljka održava se 97. dodela Oskara. Pred nama je noć puna iznenađenja, strastvenih govora i viralnih trenutaka koji će dominirati nedeljama. Ovogodišnja trka za najveću holivudsku nagradu jako je neizvesna. "Anora" i "Konklava" u tesnoj su trci za Oskara za najbolji film, a postoji šansa da se obore mnogi rekordi.

Najviše Oskara koje je osvojio jedan film

Od kada je nominovan za 13 Oskara, oko filma "Emilia Pérez" naširoko se raspravlja. Ljudi su kritikovali način na koji je prikazan Meksiko i problematične objave trans zvezde Karle Sofije Gaskon. Stoga je mjuzikl Žaka Odijara postao tema mnogih razgovora. Ipak, upravo taj film ima šansu da obori jedan od najvažnijih rekorda Oskara i postane najveći pobednik u istoriji. Do sada su tri filma osvojila 11 Oskara u jednoj noći – "Ben-Hur", "Titanik" i "Gospodar prstenova: Povratak kralja", a "Emilia Pérez" mogao bi da bude film koji će oboriti taj rekord.

Reditelj Šon Bejker, poznat po filmovima "The Florida Project" i "Red Rocket", mogao bi da postane prvi reditelj koji bi izjednačio rekord koji je postavio Volt Dizni pre više od 70 godina. Naime, Dizni je 1953. godine osvojio četiri Oskara u jednoj noći u kategorijama koje danas više ne postoje, a Bejker večeras ima šansu da obori taj rekord.

Najmlađa zvezda koja je osvojila Oskara za najboljeg glumca

Timoti Šalame bi mogao da postane najmlađi glumac koji je osvojio Oskara u kategoriji najboljeg glumca. Trenutni rekord drži Ejdrijen Brodi, koji je imao 29 godina i 11 meseci kada je osvojio Oskara za film "Pijanista". Ako Šalame osvoji Oskara za ulogu Boba Dilana u filmu "A Complete Unknown", on će srušiti Brodijev rekord za devet meseci.

Prvo dete majke oskarovke koje će takođe osvojiti Oskara

Isabela Roselini mogla bi da postane prvo dete oskarovca koje će osvojiti Oskara. Ona je nominovana za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Konklava", a njena majka Ingrid Bergman osvojila je tri Oskara.

Najviše nominacija bez pobede

Dajan Voren, cenjena kantautorka, najviše je nominovana osoba u istoriji Oskara koja još uvek nije osvojila nagradu. Nominovana je 16 puta za najbolju originalnu pesmu i još nije odnela jednu od tih prestižnih nagrada. Njena nominacija za pesmu "The Journey" za film "The Six Triple Eight" mogla bi da joj napokon donese zasluženi Oskar.

Autor: Dubravka Bošković