Ljubavni trougao koji su činili Čarls, njegova ljubavnica Kamilla i Dajana, postao je jedan od najpoznatijih u istoriji.

Princeza Dajana bila je jedna od retkih članica britanske kraljevske porodice koja je otvoreno i bez fige u džepu govorila o svom životu, emocijama, problemima. U vremenu kad princeza od Velsa mesecima taji da je bolesna, mnogi su se setili koliko je njena svekrva bila otvorena i direktna.

Govorila je o svojoj bulimiji, psihičkim problemima i usamljenosti, a mnoge je šokirala kad je otvoreno priznala da ju je bivši suprug, današnji kralj Čarls varao. Ljubavni trougao koji su činili Čarls, njegova ljubavnica Kamilla i Dajana, postao je jedan od najpoznatijih u istoriji.

Dajana je u intervjuu koji je dala za BBC-jevu "Panoramu" rekla da ih je u braku bilo troje. U knjizi "Diana: In Her Words" Endrua Mortona, koji ju je napisao na temelju njene tajno snimljene ispovesti spominje se preljuba, kao i u razgovorima princeze Dajane i Petera Setlina, njenog trenera govorništva i javnog nastupa.

Jednom prilikom Dajana je otkrila kad je shvatila da je Čarls vara s Kamillom. Kako je ispričala, njen suprug je kupio poklon za ljubavnicu, a ona ga je pronašla.

"Možda se sećate da ste videli fotografiju mene kako jecam u crvenom kaputu kad je odlazio avionom. To nije imalo nikakve veze s njegovim odlaskom. Ono najstrašnije dogodilo se pre nego što je krenuo," započela je.

"Bila sam s njim u njegovoj radnoj sobi i razgovarala o putovanju. Zazvonio je telefon, bila je Kamila. Neposredno pred njegovo petonedeljno putovanje. Pomislila sam: "Trebam li biti pristojna i otići ili samo sedeti tu? Odlučila sam biti pristojna pa sam ih pustila. Srce mi je puklo," ispričala je.

U galeriji pogledajte fotografije princa Čarlsa i princeze Dajane:

Drugom prilikom ispričala je priču s poklonom.

"Još uvek sam bila nedovoljno zrela da shvatim sve poruke koje su dolazile do mene. Onda mi je neko u njegovom kabinetu rekao da je moj muž tražio da se za nju napravi narukvica. Jednog dana sam ušla u njegovu kancelariju i videla paket. Pitala sam šta je u njemu, a njegovi ljudi su mi odgovorili: "Ne biste trebali da gledate u to". Otvorila sam ga, a unutra je bila narukvica. Bila sam skrhana i shvatila sam da će on tu narukvicu dati njoj te večeri," ispričala je, piše Glossy.

Zbog svega, skoro da je otkazala venčanje, ali je otišla na ručak sa svojim sestrama Sarom i Džejn i rekla im da se "ne može udati za njega", ali sestre su joj rekle da je prekasno za otkazivanje venčanja.

How Princess Diana discovered Prince Charles was cheating on her, 1996 pic.twitter.com/z8Yq5bmPrJ — Fascinating (@fasc1nate) 13. фебруар 2025.

"Pronašao je devicu, žrtveno jagnje, i na neki je način bio opsednut mnome. Ali bilo je toplo-hladno, vruće-hladno, nikad ne bih znala kako će biti raspoložen, gore-dole, gore-dole," ispričala je Dajana, piše Story.

Čarls i Dajana venčali su se 29. jula 1981. godine u katedrali Svetog Pavla, pet meseci nakon što su objavili veridbu. Sledeće godine dobili su sina, princa Vilijama, a potom 1984. godine i princa Harija. Službeno su se razveli 1996. godine.



Autor: Jovana Nerić