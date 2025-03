Teatar "Odeon" sinoć je bio ispunjen posebnom energijom. Slavila se umetnost, strast prema sceni i ljubav prema pozorištu, a direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović najavio je brojna iznenađenja za sve ljubitelje teatra.

Teatar "Odeon" obeležio je svetski dan pozorišta na poseban način, i to izvođenjem popularne predstave "Pogledaj dom svoj anđele", koja je iste večeri dobila jubilarnog dvadesetohiljaditog gledaoca.

U znak zahvalnosti i simboličnog priznanja, srećnom posetiocu dodeljena je zlatna kartica uz koju će, u narednih godinu dana, sve predstave moći da gleda besplatno.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović istakao je da je "zlatna kartica" nešto što je u međuvremenu postalo tradicija.

- Ovih dana slavimo stohiljaditog gledaoca u teatru "Odeon", a predstava "Pogledaj dom svoj nađele" dobila je baš danas dvadesetohiljaditog gledaoca. Ovo je već tradicija, kada dođe do 10 i 20 hiljada, onda mi dodelimo nagradu. To je platinumska kartica sa kojom ima sve besplatne programe i piće u neograničenim veličinama, a to je veoma važno rekao bih - nasmejao se Mitrović.

Mitrović je potom otkrio da su sinoć, u publici bila dva specijalna gosta, i to iz Velike Britanije, koji su tokom predstave imali lične prevodioce i inire u ušima. Kako je dodao - da je to saznao pre početka izvođenja, teatar "Odeon" bi se ponudio da lično obezbedi prevodioce.

"Dobio sam ponudu od 45 hiljada za skulpturu "Šopingholičarke" - ali ona ne ide nigde!"

- Inače, dobio sam prvi put, kao vajar, ponudu da za 45 hiljada dolara prodam svoju skulpturu "Šopingholičarka". Ja sam to odbio, jer su to unikati, koji će ostati ovde ceo život. Tu je naravno i "Ravna ploča" ljudi bez veze ginu oko ideje da je zemlja ravna, već je okrugla... Tu je i "Hejter" , unutra nema ničega... "Šopingholičarka" je ubedljivo pobedila, čovek je tražio da se dopremi, al ništa od toga, kako bih je i dopremio... - otkrio je Mitrović.

Mitrović nije krio ponos zbog ovog velikog dostignuća, ističući da je glavni razlog velike publike upravo posvećenost glumaca. U tome je sa njim bio saglasan i direktor pozorišta Marko Jovičić.

- Mi smo jedno od retkih pozorišta koje radi punom parom. Glumci rade i po 20 sati dnevno, kako predstave, tako i serije, filmove... - otkrio je Mitrović.

- Prosek je osamnaest sati... Moram da kažem da imamo unikat scenario ovde, imamo original scenarija "Kose" njih ima ukupno pet na svetu... - dodao je Jovičić.

- To je moj drug Beba Popović kupio na posebnoj aukciji u Londonu ja mislim, i doneo je na dan otvaranja pozorišta. Aukcija je bila polu inkognito... Ali eto, snašao se, iako je bilo komplikovano... - rekao je Mitrović, pa otkrio:

- Ja mislim da će se između 10. ili 18. predstave koje ćemo ulistati u naš repertoar, snimiti i "Kosa" - ubacio se Mitrović.

- Trebalo bi da bude u režiji moje profesorke Ivane Vujić... Pre toga će biti "Ivica i Marica" - otkrio je Jovičić.

MITROVIĆ PIŠE NOVU PREDSTAVU: 'AL KAPONE' - Šta bi drugo Žeks pisao? Nekako je logično! To je jedna savremena priča smeštena u epohu Čarlstona, Diksija i muzičkih pravaca koji simbolizuju to vreme. Jedan od dva krimi džimi tipa beogradska... Jednom je nadimak "Al Kapone"... Ne, bolje da ne otkrivam ništa još uvek... - smejao se Mitrović.

- Ispostavilo se da za "Pepeljugu" nema karata za ceo april, u maju smo otvorili još 3 termina, jer je premijera "Ivice i Marice" zakazana za 24. Tako da, požurite, nabavite karte - rekao je potom Jovičić.

- Sačekajte 10, 15 dana, biće karata - dodao je Mitrović za sam kraj razgovora.

REAKCIJE ODUŠEVLJENIH GLEDALACA NA IZVOĐENJE PREDSTAVE "POGLEDAJ DOM SVOJ ANĐELE" "Ovo cela Srbija treba da vidi"

- Predivno čarobno, nestvarno! Doći ćemo opet, sada idemo na "Pepeljugu" pa "Ivicu i Maricu" - rekla je jedna majka koja je dovela sina na ovu predstavu.

- Ja sam filolog po struci, toliko me tekst oduševio, toliko je to lepo uklopljeno sa Borinim stvaralaštvom. Ovo bi trebala da vidi cela Srbija - rekla je jedna starija dama.

- Najbolje je bilo kada ispadnu iz uloge, pa igraju realno - rekla je jedna devojčica.

