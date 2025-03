Marko Kusmuk i Veljko Valjarević ukrstili četkice i stvorili zajednička umetnička dela izložba „Ko je ko?“ u Galeriji Sanjaj

Izuzetni umetnici Marko Kusmuk i Veljko Valjarević udružili su svoje talente, ukrstili četkice i stvorili zajednička umetnička dela, koja su, pored njihovih samostalnih radova, predstavljena na izložbi „Ko je ko?“ u prestoničkoj galeriji Sanjaj.

U slikarskoj umetnosti nikada se nije desilo da umetnici slikaju na istom platnu i da tako savršeno uklope svoje različite slikarske tehnike, vizije i emocije kao što su to uradili Kusmuk i Valjarević.

„Marko Kusmuk i Veljko Valjarević odvažili su se na ovakav revolucionaran korak. Podijelivši platno, podijelili su i snove, vizije, emocije. U tom dijeljenju morali su da budu i nesebični, ali i oprezni, da svoja osjećanja prilagode, osjećanju onoga drugog iz dueta, upravo onako kako se to čini u muzici. Njihov eksperiment otvorio je Pandorinu kutiju. Slike su nam pokazale nove horizonte, one koje, možda, ova dva umjetnika ne bi bila u stanju sami dosegnuti. One postaju neka vrsta zagonetke, enigme, ko je ko na platnu. Ali kad ih pažljivije pogledate, uronite u njihove boje i oblike, upitate se ima li, uopšte, smisla odgovarati na pitanje.“ istakao je dr Nele Karajlić na otvaranju izložbe u galeriji Sanjaj, koja je i ovaj put bila mala da primi sve posetioce, koji su strpljivo čekali ispred galerije u Dositejevoj.

Pored zajedničkih dela „Zlatno jutro“ i „Dijalog“ izložena su i samostalna dela mladih umetnika na različitim formatima platna, koji već godinama privlače pažnju, ne samo srpske, već i regionalne i svetske kritike i javnosti. Iako mladi, već su dali značaj doprinos savremenoj umetnosti, te iza sebe pored grupnih i samostalnih izložbi, imaju i brojne nagrade.

Kompleksna i slojevita poetika jedna je od najupečatljivijih osobina radova Marka Kusmuka. Podjednako dobro se snalazeći i u malom i u velikom formatu, Kusmuk upotrebom bogatog slikarskog rečnika uspeva da prikaže večne teme.

Kusmuk je za svoja dela već dobio brojne nagrade i priznanja u zemlji i inostranstvu, i to: Prvu nagradu za crtež fondacije Vladimir Veličković, Prvu nagradu Golden Osten koju dodeljuje Osten Bienale, Skoplje Veliku nagradu Udruženja likovnih umetnika Srbije povodom 100 godina ULUS-a, kao i Prvu nagradu za crtež „Zlatni lav“ u Veneciji na izložbi Venis Lend u organizaciji Anonima Sogniatori. Marko Kusmuk izlaže od 2007. godine od kada je imao 28 samostalnih izložbi u Srbiji, Nemačkoj, Italiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kini, Crnoj Gori, Makedoniji, a kolektivno je izlagao na više od 70 žiriranih izložbi u zemlji i inostranstvu - Kina, Japan, Italija, Nemačka, Turska, Danska, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. U poslednje tri godine učestvovao u 16 značajnih međunarodnih i domaćih umetničkih projekata.

Rođen je 1985. godine u Sarajevu, a na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu na slikarskom odseku je diplomirao 2007. godine. Magistrirao je 2008. godine u Rimu na Accademie di Belle Arti, odsek: slikarstvo. Doktorske studije završava 2016. godine odbranom disertacije sa radom/tezom pod nazivom „Likovna dekonstrukcija u dualizmu lica i naličja“ u klasi prof. Miloša Šobajića.

Slike Veljka Valjarevića, koji ima samo 33 godine, najbolje je opisao naš cenjeni književnik Filip David: “Svaka slika, kao i svako umetničko delo ima onoliko tumačenja koliko ima posmatrača. Osim što nas impresioniraju tehničkom izvedbom izabranih motiva Valjarevićeve slike otvaraju vrata svetovima tajanstvenog, nepoznatog i mističnog. Slikarstvo onostranog uvodi nas u predele hipnotizirajućih magijskih slika, začaranih predela i izobličenih stvorenja koji obitavaju na granicama stvarnog i nestvarnog. Zagledajte pažljivo u Valjarevićeve crteže is like, otkrićete i delove svojih sopstvenih tajanstvenih i uznemirujućih snoviđenja!”

Veljko Valjarević je tokom sedam godina izlagao na preko 30 grupnih i 20 samostalnih izložbi, a njegova dela su zastupljena i u nekoliko knjiga i eseja o crtežu. Njegovi radovi se nalaze u mnogobrojnim privatnim i državnim kolekcijama, a jedan je od najmlađih slikara zastupljenih u stalnoj postavci Moderne galerije Valjevo. Dobitnik je nagrade na Prvom bijenalu Fantastike u Beogradu za najboljeg mladog slikara 2021. godine. Valjarević je rođen u Užicu, a diplomirao je na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi mr Željka Đurovića i dr Jelene Šalinić Terzić. Master akademske studije završio je na istom fakultetu, a trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu pod mentorstvom Ivana Grubanova.

Svi zainteresovani izložbu mogu pogledati narednih mesec dana u galeriji Sanjaj, Dositejeva 11.