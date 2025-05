ČAK PET GODINA OD ISTORIJSKOG MOMENTA ŽELJKA MITROVIĆA! Mitrović je izveo nemoguće i do tada neviđeno!

Pre pet godina, Željko Mitrović je uspeo nemoguće - pored upozorenja svih eksperata da parasejling sa pokretne platforme za poletanje i sletanje, ne može da se realizuje na kopnu zbog posebnih vazdušnih struja i posebne ruže vetrova ali i ograničenog manevarskog prostora same platforme, uspeo je da poleti i sleti.

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, na društvenoj mreži Instagram nas je ovog jutra podsetio veoma važnog momenta koji je delovao nemoguće i u svetu do tada nije viđen, ali Mitrovićeva hrabrost, upornost i pre svega vizija pokazali su suprotno,

"Danas je tačno pet godina od kada sam, jedini na svetu, dokazao da je moguće izvesti parasailing i na kopnu, i to sa upotrebom mlaznica na rukama, za kretanje po horizontalnoj osi! Welcome! P.S. Šta da vam kažem,mladost ludost!" - napisao je Mitrović.

Pre pet godina imali smo priliku da vidimo Mitrovićev prvi let nakon nekoliko dana priprema. Sa platforme koja je, prva u svetu hidraulična platforma za poletanje i sletanje, zapravo za terestrial parasejling, ali sa platformom. Takav let niko u svetu nije izveo. I pored upozorenja svih eksperata da parasejling sa pokretne platforme za poletanje i sletanje, ne može da se realizuje na kopnu zbog posebnih vazdušnih struja i posebne ruže vetrova ali i ograničenog manevarskog prostora same platforme, Mitrović je uspeo da poleti i sleti i to po jakom vetru i relativno lošem vremenu.

Ovo Mitrovićevo podsećanje ima vrednost utoliko što je dokazao naizgled nemoguće, ali je i dobar pokazatalj da je vera u uspeh pola posla.

Autor: S.Paunović