Mateo Bočeli se obratio publici u Srbiji posebnom porukom

Mateo Bočeli krajem maja započinje evropsku turneju “Summer Nights” u okviru koje će po prvi put u karijeri nastupiti u Beogradu.

Na društvenim mrežama je podelio interesantan poziv publici u Srbiji, tako što nije izgovorio nijednu reč, već je sve poruke ispisao i uz simpatične gestikulacije poručio: “Zdravo Srbijo. Trenutno odmaram glas, ali sam jako uzbuđen jer ću vas videti ovog leta na mojoj novoj turneji “Summer Nights” u Sali 1 MTS Dvorane 19. juna! Vidimo se uskoro. Ćao!”

Osim u Beogradu tokom turneje će nastupiti na mnogim destinacijama, obilazeći veći deo Balkana i mesta duž Mediterana, kao i već rasprodate dvorane u Poljskoj, Nemačkoj i Mađarskoj. Osim moćnog glasa, publika na koncertu može da očekuje mnogo zabave, jer Bočelijevi nastupi sadrže veoma raznoliki repertoar – od popa, preko opera, klasičnih crossover numera, ali i svinga, što stvara sjajnu atmosferu.

Od njegovog prvog nastupa sa samo 18 godina u rimskom Koloseumu, preko dueta sa ocem Andreom Bočelijem i pesme “Fall On Me” koju su objavili 2018. godine, do pevanja ponovo osmišljene verzije „Time To Say Goodbye“ koju je takođe sa ocem izveo na poslednjoj dodeli Oskara, Mateo je aktivno gradio samostalnu karijeru pop pevača moćnog i emotivnog glasa. Nastupao je na nekim od najvećih svetskih bina, a njegova prethodna turneja “A Night With Matteo” rasprodala je svetski poznata mesta, uključujući Sidnejsku operu i Kuću slavnih kantri muzike. Pevao je za Njegovo Veličanstvo Čarlsa III i kraljicu Kamilu, predsednika Bajdena i muzičku legendu Lajonela Ričija.

Zato ne propustite romantičnu letnju noć sa Mateom Bočelijem.