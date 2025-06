Predstavljena knjiga 'Moć svetla - Boris Gortinski': Gorili i Darko Bajić i Miroslav Lekić

Knjiga "Moć svetla - Boris Gortinski" kroz iskaze filmskih saradnika i prijatelja govori o životu i delu Borisa Gortinskog, jednog od naših najboljih direktora fotografije, ocenjeno je na promociji monografije.

Pred posetiocima Male kinoteke, u Kosovskoj ulici, priređivač Anita Panić je rekla da je radeći knjigu shvatila da je Gortinski "po mnogo čemu neobičan čovek".

"To konstatujem kroz knjigu. To je za mene veliko otkriće - ta vrsta ljubavi prema filmu i davanja celog sebe. Imamo knjigu o direktoru fotografije što nije česta pojava. Boris je to svojom biografijom zaslužio", navela je Panić.

Prema njenim rečima, monografiju je pripremila na molbu Željke Cvjetan Gotinski koja je želela da to bude poklon za rođendan njenom suprugu.

Gortinski je zahvalio supruzi "na lepom poklonu za rođendan", i istakao da knjiga nije bitna samo zbog njega, "nego zbog svih drugih koji su u njoj, a mnogih više nema", poput njegovog asistenta Vladana Banovića i glumca Dragana Nikolića.

"To su ljudi koji su doprineli meni da postignem što sam postigao", istakao je Gostinski.

Publikacija ima 310 strana i oko 200 fotografija, a svoja sećanja u knjizi dele, između ostalih, glumci Vera Čukić, Vesna Trivalić i Žarko Radić, kao i američki reditelj Mark Levinson, koji je sa Gortinskim radio na filmu "Prisoner of Time".

U obraćanju prisutnima, reditelj Darko Bajić je naveo da je sa Gortinskim osamdesetih godina bio svedok kinematografije u kojoj domaći sineasti nisu mogli da pokažu više od 30 odsto svojih potencijala.

Prema njegovim rečima, kasnije smo "mogli od Gortinskog da imamo mnogo više da nije otišao u Sjedinjene Države".

Snimivši zajedno filmove kao što su "Direktni prenos", "Zaboravljeni" i "Na lepom plavom Dunavu", kao i seriju "Sivi dom" i drugo, Bajić je ocenio da je rad Gortinskog kao slikarstvo.

Bajić je rakao da Gortinski ima "precizan izbor svetla, koje nije samo realno, nego dramaturško, dočaravao je prostor i pojačavao je karakter likova".

Prema njegovim rečima, Gortinski je "borac koji je uvek ispred sebe imao dobar film, želju da pomogne svojim kolegama i stvori mogućnost da se profesionalnije i bolje radi u kinematografiji".

Navevši da su uspeli u mnogim stvarima da se izbore, Bajić je otkrio da je dovršio remasterizovanje serije "Sivi dom" i da se sada vidi njihova "upornost da se dođe do kvaliteta".

Reditelj Dragan Marinković je istakao da je Gortinski "u poslednjoj fazi svog razvoja uspeo da napravi nešto strašno bitno - da razgovara sa rediteljima o nekim delovima scena i kadrova koji su strašno bitni".

"To je dokaz da je postao izvanredan direktor fotografije", naveo je Marinković koji je sa Gortinskim radio ostvarenja "Pijavice" i "Diši duboko".

Reditelj Miroslav Lekić je istakao da je Gortinski "fantastičan, izuzetno važan saradnik", sa kojim je pored vizuelnog uobličavanja filma mogao i razrađivati scenario.

Prema njegovim rečima, i pre snimanja "Bolje od bekstva" su "u potpunosti sažvakali dramaturgiju".

Filmski producent "Bolje od bekstva" Dejan Vraželić je istakao da je to bio film koji je svojim kvalitetom "vratio bioskopsku publiku domaćem filmu".

Vraželić je ocenio da je Gortinski "među tri naša najbolja direktora fotografije", i da od njega očekuje nove filmove.

Snimatelj zvuka Branko Đorđević se prisetio da se da Gortinskim upoznao u Studiju 2 Televizije Beograd, gde su snimali glumca Borisa Komnenića kako "otvara usta, a ne izgovara ništa", i kako mu je drugom prilikom Gortinski rekao: "Ja pišem svetlom".

Monografija je nastala kao rezultat kolektivnog rada Panić, sa Željkom Cvjetan Gortinski, Aleksandrom Gaonom i Dragutinom Spaićem, uz dizajn Marije Miljković i Vladimira Milojevića, dok je izdavač je Belmedija.

Nakon promocije sinoć je prikazan film "Zaboravljeni" (1988), koji je nagrađen Zlatnom arenom za najbolje snimateljsko ostvarenje na 35. festivalu jugoslovenskog igranog filma u Puli.

Autor: S.M.