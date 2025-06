ANA IVANOVIĆ SE OGLASILA I POSLALA SNAŽNU PORUKU! 'Sve će biti u redu, a ako ne bude onda je to jedna velika lekcija...' (VIDEO)

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović pričala je u jednom podkastu o životu i tome šta bi poručila mlađoj sebi da može.

- Da uživam više, i da brinem manje o drugim ljudima i nebitnim stvarima. Da se fokusiram na sebe i svoj put, da uživam i budem srećna, jer sve će biti kako treba - rekla je Ana i dodala:

- Previše brinemo da li će sve biti u redu, a sve na kraju bude ok. Ako ne bude u redu, onda je to jer je trebalo da naučimo nešto i nakon toga bude bolje.

Ivanovićeva trenutno prolaži kroz težak period jer se razvodi od Bastijana Švajnštajgera nakon devet godina braka i troje dece. Bivši nemački fudbaler već je našao novu devojku, sa kojom je i snimljen na Majroki.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Autor: Jovana Nerić