I DALJE NOSI TITULI MODNE IKONE! Na ove čari je Džo pao - razoružavala lepotom, a samo jedna fotka vinula je u zvezde (FOTO)

Džil Bajden bivša prva dama SAD tokom svoje mladosti plenila je lepotom i izgledom, bavila se modelingom, a njene fotografije iz tog perioda obišle su planetu.

Iako Džil Bajden danas ne nosi titulu modne ikone među prvim damama, ne može se reći da nije imala svojih zapaženih trenutaka u svetu mode i to još pre nego što je upoznala Džoa Bajdena.

Naime, malo ko zna da je Džil, pre nego što je postala prva dama SAD-a, kratko radila kao model. Upravo jedna od njenih profesionalnih fotografija bila je presudna da privuče pažnju budućeg američkog predsednika.

Godine 1974., dok je Džil studirala engleski jezik na Univerzitetu u Delawareu, fotograf uslikao ju je za reklamu vezanu za parkove i rekreaciju. Ta fotografija bila je izložena na aerodromu u Vilmingtonu, gde ju je slučajno ugledao Džo Bajden. Toliko mu se dopala da je pitao brata Franka zna li ko je devojka sa slike. Kako se ispostavilo, Frank ju je zaista poznavao i uspeo je da dođe do njenog broja i tako je počela njihova priča.

Kroz godine, Džil Bajden je otvoreno delila delove svoje prošlosti, uključujući i fotografije iz mladosti koje otkrivaju njenu lepotu i stil. Iako je sama tvrdila da nije bila "prava manekenka", priznala je da je radila nekoliko manjih poslova dok je studirala, uključujući i modeling, ali samo povremeno.

- Možda pet puta za po 20 dolara - rekla je jednom za Vog.

Godine joj idu na ruku i danas izgleda negovano i lepo

Uprkos tome što danas ima preko 70 godina, Džil ne krije svoje samopouzdanje. Redovno pokazuje svoje zategnute noge, vodi računa o zdravlju, jede zdravo i ostaje fizički aktivna. Čak i dok obavlja dužnosti prve dame, nastavlja da radi kao profesorka i pakuje zdrav ručak najčešće ribu i povrće.

"How did you get this number?"



Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.



I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT