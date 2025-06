PRVO OGLAŠAVANJE ANE VINTUR! Napustila Vog nakon 37 godina, a evo šta očekuje od novog urednika (FOTO)

Ana Vintur je jutros obavestila Vogue tim da će magazin uskoro tražiti novog urednika editorijala.

Iako Ana ostaje na svojim funkcijama glavne direktorke sadržaja u izdavačkoj kući ,,Condé Nast" gde nadgleda urednički rad brendova kao što su: ,,WIRED", ,,Vanity Fair", ,,GQ", ,,AD", ,,Condé Nast Traveler", ,,Glamour", ,,Bon Appétit", ,,Tatler", ,,World of Interiors", ,,Allure", ,,Teen Vogue", ,,Ars Technic" i ,,Them" na globalnom nivou i globalne uredničke direktorke magazina ,,Vogue", novi urednik editorijala američkog magazina ,,Vogue" vodiće svakodnevno poslovanje magazina na svim platformama. Osoba na toj poziciji izveštavaće direktno Wintour, kao što je to slučaj sa svim osobama na tim funkcijama ostalih izdanja Voguea.

Tokom poslednje četiri godine, uloga Ane Vintur u kompaniji ,,Condé Nast" znatno se proširila. Njena nadležnost nad globalnim izdanjima kompanije rasla je paralelno sa uredničkim radom na američkom magazinu ,,Vogue" i nadzorom nad događanjima poput ,,Vogue World" i Met Gale.

Fleksibilnost

Uvođenjem nove osobe na poziciji urednika editorijala za američki ,,Vogue", Vinturova će dobiti više vremena i fleksibilnosti kako bi pružila veću podršku ostalim globalnim tržištima na kojima ,,Condé Nast" deluje.

„Svako ko radi u kreativnom području zna koliko je važno da nikada ne prestanete da rastete u svom poslu. Kada sam postala glavna urednica 'Vogue'-a, silno sam želela da dokažem svima koji su bili spremni da slušaju da postoji novi, uzbudljiv način na koji se može zamisliti američki modni magazin“, rekla je Wintour zaposlenima magazina ,,Vogue" na sastanku u četvrtak.

„Danas mi je najveće zadovoljstvo da pomažem novoj generaciji strastvenih urednika da zakorače na scenu sa svojim idejama, uz podršku nove, uzbudljive vizije o tome šta velika medijska kuća može da bude. I upravo takvu osobu sada treba potražiti za poziciju urednica editorijala američkog 'Vogue'-a“, poručila je Vinturova.

Odgovornosti

Dodala je i da će mnoge njene odgovornosti u magazinu ,,Vogue" i dalje ostati iste: „uključujući pomno praćenje modne industrije i kreativne kulturne sile kakva je naša izvanredna Met Gala, usmeravanje budućih 'Vogue World' izdanja i svih drugih originalnih, neustrašivih ideja koje nam mogu pasti na pamet… i naravno, podrazumeva se da planiram zauvek da ostanem urednica 'Vogue'-a zadužena za teme kao što su tenis i pozorište.“

Anna Wintour to step down as editor of US Vogue https://t.co/UB6FOZ4UpY — Financial Times (@FT) 26. јун 2025.

„Ali kako će to biti uzbudljivo,“ zaključila je, „raditi uz nekoga novog ko će nas izazivati, nadahnjivati i podstaći da o Vogueu razmišljamo na bezbroj originalnih načina.“

Autor: Jovana Nerić