Elemental vas zove na muzičku terapiju u Botaničku baštu 6. jula na festivalu 'Jazz in the Garden'

Jedini koncert ove godine u Beogradu, hrvatski bend Elemental, će održati u nedelju 6. jula u Botaničkoj bašti, a u okviru festivala “Jazz in the Garden”, na kome će, pored Elementala, tokom dva dana nastupiti više od 80 vrhunskih domaćih i inostranih muzičara.

Moćna energija hrvatske hip-hop atrakcije će osvetliti Botaničku baštu, a publika će, osim uživanja u dobro znanim hitovima, među prvima premijerno čuti i nove pesme “Srce moje” i “Nisi ti, ja sam”, koja je nedavno objavljena.

Kao što su i obećali, nepuna dva meseca nakon singla “Srce moje”, objavili su novu pesmu “Nisi ti, ja sam”, koja otvara priču o emocionalnoj toksičnosti u vezi koja ne nastaje iznenada, već „svakog dana pomalo“, gotovo neprimetno – u pauzama između rečenica i pogleda. To je odnos koji je nekome samo težak period, a nekome put ka slobodi. Pesma govori i o promenama za koje nismo sigurni da li smo ih sami izabrali ili su nas zadesile, o tenzijama između slobode i kontrole, ljubavi i manipulacije, uma i tela.

„Najgore što si možeš priuštiti je ostati u odnosu koji ti više ne služi. Treba velika hrabrost za promjenu, netko treba prvi reći da je car gol. Shot i ja smo takvi ljudi, uvijek pozivamo na promjenu - bila ona intimna ili društvena. Ako nešto više ne radi, mijenjaj! Mijenjaj se! I nitko nije kriv, jer u igri krivice svi gube. Ova pjesma zove na pokret – ritmom na pokret tijela, a tekstom na pokret s mrtve točke “, objašnjava Remi.

“Nisi ti, ja sam” nije pesma koja traži objašnjenje – već ogledalo u kojem svako prepoznaje ono što ga trenutno tiho izjeda iznutra. Ponekad je iskrenost najveći čin hrabrosti – priznati: nije do tebe, do mene je. To je tiha odluka da se više ne ostaje u ulozi žrtve.

Uz pesme “Usta na usta” i “Srce moje”, “Nisi ti, ja sam” predstavlja još jedan singl kojim Elemental najavljuje svoj deveti studijski album “Dobra djeca”, čije se objavljivanje uskoro očekuje.

Tokom 5. i 6. jula biće održano 16 koncerata na tri scene, a pored Elementala, sa velikim nestrpljenjem se očekuju i koncerti Bisere Veletanlić u pratnji Vasil Hadžimanov Benda, bluz veterana Di Luna Blues Banda sa specijalnom gošćom Natašom Guberinić, istaknutog džez pijaniste nove generacije Bojana Cvetkovića i njegovog kvinteta, kao i nastup jednog od najoriginalnih ovdašnjih kantautora Petra Z i mnogih drugih.

Ulaznice za najlepši praznik džez muzike na otvorenom su u pretprodaji na tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a.

Detaljan program i satnicu koncerata posetioci mogu pronaći na sajtu jazzinthegarden.rs i društvenim mrežama Instagram i Facebook.