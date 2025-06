RAZVOD GA SKUPO KOŠTAO! Milijarder bivšoj ženi dao ČAK 165 MILIJARDI: Evo šta je Džef Bezos u ugovoru zahtevao od nove supruge pre venčanja

Venčanje godine Džefa Bezosa i Loren Sančez u Veneciji smatra se jednim od najiščekivanijih događaja godine.

Detalji o ovom događaju stalno cure u javnost i niko na njih nije ravnodušan.

Sklapanje braka u njihovom slučaju nije samo potpisivanje papira, a razlog se krije u Bezosovom ogromnom bogatstvu.

Nakon što je izgubio milijarde zbog razvoda od prve žene, druga šansa milijardera za ljubav dolazi sa novim slojevima pravne zaštite. Kada po drugi put kaže „da“, pravi zaveti bi mogli biti u njegovom predbračnom ugovoru.

Sa imovinom koja vredi milijarde i razvodom iza sebe, predstojeće venčanje osnivača Amazona sa bivšom voditeljkom pokreće spekulacije o pravnim detaljima koji stoje iza dugo očekivanog venčanja. Bezos, koji je četvrta najbogatija osoba na svetu čije je bogatstvo procenjeno na 223,7 milijardi dolara, može izgubiti značajan deo bogatstva bez odgovarajuće pravne zaštite ukoliko njegov drugi brak propadne.

Trodnevno venčanje počelo je 24. juna i navodno će ih koštati preko 10 miliona dolara. Par je objavio veridbu 2023. godine, ali je na kraju odložio venčanje zbog kašnjenja sa predbračnim ugovorom. Prema pisanju lista „The Hollywood Reporter“, izvor je rekao da je venčanje Bezosa i Sančez prvobitno bilo planirano za zimu 2024. u Aspenu, ali da su izmene pravnog ugovora pomerile datum, a Bezosovi advokati su navodno zabranili milijarderu da nastavi dok se predbračni ugovor ne reši. Bezos je negirao da su postojali početni planovi za venčanje u Aspenu putem mreže „X“.

Predbračni ugovor Bezosa i Sančez dolazi nakon razvoda osnivača Amazona od Mekenzi Skot 2019. godine, kada takav ugovor nije postojao. Mekenzi je od Bezosa otišla sa više od 38 milijardi dolara u akcijama Amazona, što je razvod učinilo jednim od najskupljih u istoriji. Razvod je uključivao eksplozivne optužbe za varanje u kojima je navedeno da je Bezosa imao aferu sa sadašnjom verenicom Sančez. Brak para je prethodio Bezosovom finansijskom uspehu- zapravo, Skot je radila kao prvi zaposleni u Amazonu i bila je svedok kako je Bezos doveo Amazon do njegove kultne pozicije. Bezos i Mekenzi imaju četvoro dece.

Bezosova odluka da drugi put zaštiti svoju imovinu nije šokantna za poznatog advokata za razvode Roberta Koena.

- Verovatno su već prošli kroz noćnu moru, a to je parnica oko njihovog prethodnog razvoda i koliko dajete drugoj strani ili dobijate, a oni to ne žele da urade“, kaže on za Fortune.

Sančez, koja je bila udata za Patrika Vajtsela do 2019. godine, navodno je potpisala predbračni ugovor sa bivšim suprugom sa kojim ima dvoje dece. Kada se par razveo, njihova imovina i imanja su podeljeni prema sporazumu.

Iako su detalji predbračnog ugovora Bezosa i Sančeza privatni i poverljivi, postoji nekoliko zajedničkih komponenti koje će verovatno biti prisutne u dokumentu i njegovim pripremama. Koen, koji ne zastupa Bezosa ni Sančeza, rekao je da su glavni faktori verovatno deljenje imovine, pružanje podrške Sančez i odredbe o slučaju smrti. U okviru uslova, on spekuliše da će Bezosov pravni tim nastojati da ograniči ono što bi Sančez dobila od imovine ili takozvane „alimentacije“ i da će uključiti zaštitu za njegovo četvoro dece iz prvog braka.

Neka od ovih razmatranja mogla bi da uključuju zaštitu finansijske sigurnosti Bezosove dece, kaže Kris Čen, finansijski planer. On ukazuje na potencijalno uspostavljanje neopozivog poverenja gde su deca korisnici.

- Radi se o tome kako rasporediti imovinu u predbračnom ugovoru na takav način da Loren nema pravo na nju, a istovremeno da bude dovoljno velikodušna da zapravo nema razloga za žalbe“, dodaje Čen.

Bez obzira na detalje predbračnog ugovora, Bezosovo venčanje nije mali podvig. Sa njegovim bogatstvom, brak je podjednako posao koliko i romansa.



Autor: Jovana Nerić