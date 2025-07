Regrutovala je žene za najozloglašeniju sektu: Žigosane su, bičevane i pretvorene u robinje a kad je uhapšena izjavila samo jedno

Alison Mak iz serije Smolvil puštena nakon 21 meseca zatvora. Uloga u kultu NXIVM, snimci rituala i sumnje u iskreno pokajanje i dalje izazivaju šok.

Alison Mak (42), nekadašnja zvezda popularne serije Smolvil, ponovo je na slobodi – i to nakon što je provela 21 mesec u zatvoru, zbog umešanosti u jedan od najšokantnijih skandala u Holivudu: slučaj seksualnog kulta NXIVM.

Prema navodima portala Radar Online, Makova se ne ponaša kao neko ko je iskreno pokajao. Izvori tvrde da je tokom boravka u zatvoru FCI Dablin često delovala samouvereno, pa čak i s podsmehom reagovala na komentare drugih zatvorenica, iako je u intervjuima pre odlaska u zatvor priznala da je bila saučesnica i „desna ruka“ osnivača kulta, Kit Ranijera.

Ključna uloga u regrutovanju žena za kult

Iako je Ranijer 2020. godine osuđen na 120 godina zatvora zbog reketiranja i seksualne trgovine, Makova je prošla znatno blaže. Tokom suđenja nije svedočila protiv njega, ali je, kako tvrde tužioci, saradnjom sa vlastima pomogla da se slučaj razotkrije.

Jedan od ključnih dokaza koji je predala bio je snimak rituala žigosanja, u kojima su žene bile blindirane, držane silom i označavane inicijalima vođe kulta. Upravo taj snimak dodatno je potvrdio bolesnu prirodu NXIVM sistema.

„Ona je prodala ostale da bi spasla sebe,“ izjavila je jedna zatvorenica.

Pokajanje samo na papiru?

Iako je pred izricanje presude uputila pismo s izraženim kajanjem, mnogi smatraju da je to bilo isključivo iz taktičkih razloga.

„Možda je to bio jedini trenutak kada je zaista delovala kao da joj je žao,“ rekao je jedan izvor za Radar Online i dodao:

„Ona je holivudska verzija Peti Hrst.“ (aluzija na naslednicu koja je postala član terorističke grupe)

Alison Mak je ranije igrala u serijama kao što su 7th Heaven, The Twilight Zone i najpoznatije – Smolvil, gde je tumačila lik Kloi Salivan, prijateljice mladog Klarka Kenta.

Šta je zapravo bio NXIVM?

NXIVM (izgovara se Neksijum) je osnovan 1998. godine kao navodna organizacija za lični razvoj i "Executive Success Programs", ali se vremenom pretvorio u sektu sa hijerarhijom seksualnog ropstva.

Najozloglašeniji deo grupe bio je tajno sestrinstvo poznato kao D.O.S. (latinski akronim koji se prevodi kao „Gospodar poslušnih ženskih saputnica“), u kojem su žene bile:

prisiljavane da daju "kolateral" – kompromitujuće fotografije i informacije

brendirane žarećim metalom na karlici sa inicijalima lidera

seksualno iskorišćavane i psihološki zlostavljane

kažnjavane stajanjem bose na snegu ili bičevanjem

Jedna od žrtava imala je samo 15 godina kada je zlostavljanje počelo.

Ključni događaji koji su srušili kult NXIVM

2017: Eksplozija skandala

Nakon što su bivši članovi zatražili zvaničnu istragu, The New York Times objavljuje šokantan izveštaj o brendiranju žena, što dovodi do pokretanja krivične istrage. Ranijer beži u vilu u Meksiku.

Mart 2018: Hapšenje Kita Ranijera

Na zahtev američkih vlasti, Ranijer je uhapšen u Meksiku i deportovan u SAD. FBI otkriva da je održavao grupu od 15 do 20 žena sa kojima je imao odnose.

Jul 2018: Širi se istraga

Nakon dodatne optužnice, pored Ranijera, optužene su i:

Alison Mak – regrutovala žene za D.O.S.

Kler Bronfman – naslednica Seagram imperije i pravni zaštitnik kulta

Nensi i Loren Salzman – ključne osobe u strukturi NXIVM

April 2019: Mak priznaje krivicu

Mak priznaje zaveru i reketiranje, tvrdeći da je žene ubedila da se pridruže lažnom „mentorskom programu“, a zapravo ih je vodila u seksualno ropstvo. U suzama je izjavila:

"Žao mi je što sam vas izložila zlostavljanju jednog izopačenog čoveka."

Oktobar 2020: Ranijer osuđen na 120 godina zatvora

Sud u Bruklinu izriče Ranijeru kaznu doživotnog zatvora zbog seksualne trgovine, prisilnog rada, posedovanja dečje pornografije i zlostavljanja.

Jun 2021: Mak osuđena na tri godine

Sudija izjavljuje da je Mak zloupotrebila svoju slavnu ličnost da bi regrutovala žene. Naredio je kućni pritvor do početka izdržavanja kazne, uz obaveznu rehabilitaciju.

Autor: A.A.