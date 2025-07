TUGA! Umro Josip Pejaković: Sin objavio tužne vesti

Jedan od najvećih bosanskohercegovačkih pisaca i glumaca Josip Pejaković umro je sinoć u 78. godini.

Vest o njegovoj smrti prvobitno je podelio njegov sin Dejan Pejaković, a na društvenim mrežama opraštaju se brojni kulturni radnici poput Nihada Kreševljakovića, Lane Zablocki i drugih.

U poslednjoj deceniji borio se s nizom bolesti, a imao je čak 17 operacija.2019. godine je čak kazao kako je bio otpisan, ali je uspeo da se oporavi.

Josip Pejaković rođen je u Travniku 1948, gde je pohađao osnovno i srednje obrazovanje. U Sarajevu je završio Dramski studio u klasi Kaće Dorić i Josipa Lešića. Diplomirao je ulogom Tuzenbaha u predstavi "Tri sestre" Čehova i ulogom Filtosa u "Koncertu u jajetu Arabala" u režiji Kaće Dorić.

Ostvario je preko 50 premijernih uloga u Narodnom pozorištu Sarajevo, filmovima Ljudski faktor, Kuća pored puta, desetak monodrama. Značajne uloge u predstavama: "Kome zvono zvoni", "Kuća oplakana", "Višnjik", "Braća Karamazovi", "Tri sestre", "Woyczek", "Sprovod u Terezienburgu", "Veliki vezir", "Hasanaginica", "Princip Gavrilo", "Omer–paša Latas", "Julije Cezar", "Fistikovi šejtanluci", "Kralj Lear", "Legenda o Ali-paši", "Dugo putovanje u noć", "Hamlet u selu Mrduša Donja ili Hamlet zna što narod ne zna", "Divlje meso"...

U svojoj plodnoj umetničkoj karijeri kreirao je veliki broj uloga, a dobitnik je i brojnih nagrada počev od Šestoaprilske nagrada Grada Sarajeva 1974, potom nagrade ZAVNOBIH-a za životno delo 1991, kao i nagrade Udruženja dramskih umjetnika BiH.

Napisao je i nekoliko monodrama i filmskih scenarija od kojih su najznačajniji: "Oj živote", "On meni nema Bosne", "Ljudski faktor", "Kuća pored puta".

Josip Pejaković, the great Bosnian actor and writer, has passed. Pejaković was a generational talent, a Bosnian patriot, peace activist, and a life-long advocate for a BiH which was home to all its peoples and their cultures. He was 78. https://t.co/TJmJfoNwAD