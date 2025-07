Umro saudijski princ koji je 20 godina bio u komi: Njegov otac nije želeo da ga isključi sa aparata, sada objavio potresnu poruku (VIDEO)

Princ Al-Valid je 2005. godine doživeo moždano krvarenje nakon saobraćajne nesreće dok je studirao na vojnoj akademiji u Londonu.

Saudijski "uspavani princ", član kraljevske porodice koji je proveo 20 godina u komi nakon saobraćajne nesreće u Londonu, preminuo je, prenosi The Sun.

Princ Al-Valid bin Kaled bin Talal preminuo je u subotu u 36. godini života. Njegov ožalošćeni otac, princ Halid bin Talal bin Abdulaziz, potvrdio je vest na društvenim mrežama.

Napisao je na platformi X:

"S verom u Alahovu volju i odredbu, i s dubokom tugom i žaljenjem, oplakujemo našeg voljenog sina: princa Al-Valida bin Halida bin Talala bin Abdulaziza Al Sauda, neka mu se Allah smiluje, koji je danas preminuo.“

Princ Al-Valid je 2005. godine doživeo moždano krvarenje nakon saobraćajne nesreće dok je studirao na vojnoj akademiji u Londonu. Nakon nesreće bio je hospitalizovan u Medicinskom centru kralj Abdulaziz u Rijadu, gde je ostao u komi. Bio je priključen na respirator i pod stalnim medicinskim nadzorom.

Saudi Prince Al-Waleed, known as the Sleeping Prince, has died after 20 years in coma pic.twitter.com/QemG4v1eB8