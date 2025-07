POTRESNI DETALJI! Hitna pomoć slala helikopter u noći kad je Ozi Ozborn umro: Šeron se ni sekund nije odvojila od njega

U noći 22. jula, kada je preminuo Ozi Ozborn, vazdušna hitna pomoć poslata je u njihov dom u Veldersu, ali kada su stigli, bilo je prekasno

Vazdušna hitna pomoć, u noći kada je preminuo, požurila je ka milionski vrednoj vili Ozija Ozborna dok su ekipe pokušavale da spasu rok legendu u njegovim poslednjim trenucima.

Frontmen grupe "Black Sabbath" preminuo je u 76. godini okružen ljubavlju u svom domu u Veldersu, Bakingemšir, 22. jula. Njegova supruga Šeron (43) i majka njihove dece Ejmi, Džeka i Keli bili su uz njega.

- Sa više tuge nego što reči mogu da izraze, moramo da saopštimo da je naš voljeni Ozi Ozborn preminuo jutros. Bio je sa porodicom i okružen ljubavlju. Molimo sve da poštuju našu privatnost u ovom trenutku - navedeno je u saopštenju koje je potpisala njegova porodica, prenosi The Sun.

Vazdušna hitna pomoć doline Temze saopštila je da je ekipa poslata da pruži "naprednu negu za kritične slučajeve".

- Možemo da potvrdimo da je naš helikopter bio upućen kako bi pružio naprednu negu za kritične slučajeve blizu mesta Čalfont Sent Džajls - potvrdio je portparol službe MailOnline i dodao da je helikopter sleteo u dvorište Ozijeve vile, kao i da su specijalizovani bolničari bili na licu mesta dva sata. Nažalost, nisu uspeli da mu spasu život.

Poslednji dani

Ozi je postao poznat kao „Princ tame“ tokom svoje karijere duge šest decenija, zahvaljujući scenskim nastupima koji su mu doneli legije obožavalaca teškog roka. Neposredno pre smrti, izvođač hita "Changes" govorio je o strogom zdravstvenom nadzoru i redovnim medicinskim pregledima.

- Stalno treniram, sedam dana u nedelji. Imam jednog tipa koji praktično živi sa mnom i idem u krevet u sedam. Nekada sam morao da uzimam šaku tableta za spavanje. Sada ne uzimam ništa. Krvni pritisak mi mere 15 puta dnevno. Imam ovaj uređaj na prstu. To je monitor koji pokazuje moj puls - rekao je Ozi u svojoj emisiji Sirius XM u maju pa dodao:

- Samo idem dan po dan. Pitajte Njega gore. U mom slučaju, onog dole.

U galeriji pogledajte fotografije Ozija Ozborna sa surpugom Šeron:

Poslednji put je nastupio ranije ovog meseca kada se ponovo okupio sa članovima benda Gizrom Batlerom, Tonijem Ajomijem i Bilom Vordom i izveo pet pesama kao oproštaj od muzike. Nastup je nazvan „najvećim hevi metal koncertom ikada“, a Ozi je sa osmehom zahvaljivao okupljenim fanovima. Ikona je tada obećala da će to biti njegov poslednji nastup zbog narušenog zdravlja, nakon što je 2020. godine otkrio da boluje od Parkinsonove bolesti. Nakon koncerta gledao je kako je njegovu ćerku Keli zaprosio njen dečko Sid Vilson.

Kontroverzni nastupi

Legenda je rano u karijeri učvrstila svoje mesto u rok istoriji kontroverznim gestovima, kao što je trenutak kada je odgrizao glavu slepom mišu. Incident se desio 1982. godine u De Mojnu, Ajova, kada je fan bacio životinju na binu. Ozi je, misleći da je u pitanju gumena figura, zagrizao leš i kasnije morao da primi vakcinu protiv besnila.

Takođe je na turneji osamdesetih godina sa ozloglašenim bendom Mötley Crüe ušmrkao red mrava. Van bine, roker je punio novinske stupce i zbog bizarnih pojavljivanja, kao što je trenutak kada je urinirao na spomenik kod Alama (Cenotaph at the Alamo) dok je nosio jednu od Šeroninih haljina. Ona je navodno sakrila njegovu odeću u pokušaju da ga spreči da izađe – ali je on ipak izašao i bio zabranjen u San Antoniju na deset godina. Iako bi takvo ponašanje neke umetnike sklonilo iz javnosti, Ozi je postao šarmantni buntovnik koji je osvojio srca fanova širom sveta.

Autor: D.B.